Assurés de disputer les phases finales pour la première fois de leur histoire, les Aixois veulent désormais terminer le travail et finir dans le top 2.

Les planètes semblent être alignées pour Provence Rugby. Désormais certains de disputer les phases finales, les hommes du quatuor Reggiardo-Delmas-Dupuy-Ladauge vont se concentrer d’abord sur le fait de terminer dans le Top 2 avant de basculer ensuite vers un objectif encore plus grand, celui de monter, pourquoi pas en Top 14 ! Pour l’heure, il s’agit de rester maître de la situation et de conserver son invincibilité à la maison contre Valence-Romans, une équipe qui va débarquer en terre provençale sans complexe puisqu’elle a quasiment acquis son maintien la semaine dernière. D’où la nécessité pour les coéquipiers d’Arthur Coville de ne rien galvauder et de rester focus sur ce duel qui pourrait rapprocher le club d’une place dans le top 2 à condition de garder cette dynamique collective et cette rigueur indispensables dans cette ultime ligne droite. À trois journées de la fin du championnat et avant les phases finales qui vont suivre, le groupe est déterminé, chacun voulant montrer au staff qu’il mérite sa place pour disputer ces fameux matchs "bonus" et le rêve d’une éventuelle montée à l’étage supérieur.

Conserver rigueur et maîtrise

"Dans un premier temps, l’objectif est de rester maître à domicile, prévient le manager général aixois Mauricio Reggiardo, Si on réalise cela, on ne sera pas loin de réussir notre pari de finir dans le top 2. On sait aussi qu’il est toujours difficile d’enchaîner à la maison un deuxième succès. On a fait un bon match contre Mont-de-Marsan et il va falloir récidiver contre Valence-Romans qui est une très bonne équipe. De plus, elle va venir sans pression et c’est à nous de regarder notre propre rugby et d’évoluer comme on sait le faire maintenant depuis le début de la saison. On doit continuer à mettre en place notre jeu tout en progressant encore dans nos secteurs plus déficients, en respectant aussi les valeurs du club qui sont travail, combat, ambition et unité. Tous les joueurs ont envie de participer à l’aventure collective des futures phases finales puisque nous sommes sûrs de les disputer. Mais avant cela, il faut aussi et surtout respecter nos adversaires, garder nos bonnes habitudes et faire le meilleur match possible pour continuer sur notre lancée actuelle et terminer positivement un très bon bloc de cinq matchs." Concentré et déterminé, Provence Rugby a certes déjà basculé vers d’autres objectifs plus ambitieux mais n’en oublie pas pour autant de ne pas brûler les étapes. Ce soir avec la réception de Valence-Romans, dans un stade Maurice-David encore plein comme un œuf, les Noirs Provençaux veulent maintenir leur cap, enfoncer le clou et demeurer solidement dans le top 2.