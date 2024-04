Montois et Dacquois, les rivaux historiques, se retrouvent ce soir dans la préfecture landaise pour une confrontation qui s’annonce comme un vrai bras de fer dans une ambiance de feria.

C’est dans un stade André-et-Guy-Boniface à guichets fermés (on annonce plus de 12 000 spectateurs, N.D.L.R.) que Dacquois et Montois vont s’affronter ce soir pour un match qui s’apparente à un véritable huitième de finale. Un match que Stéphane Prosper, l’entraîneur montois, attend avec impatience : "Nous nous préparons toute la saison pour vivre ce genre de match, et avec l’enjeu, cela en fait un évènement encore plus passionnant. C’est vraiment top de savoir le stade plein pour ce derby. C’est très excitant."

Les rugbyphiles landais vont donc avoir l’occasion de retrouver le parfum des derbys d’antan, le dernier ayant connu un tel enjeu remontant déjà à 2012 où les deux clubs s’étaient affrontés pour une place en finale d’accession de Pro D2, victoire montoise à la clé.

Pourtant, à l’entame de cette saison, si le Stade Montois faisait partie des équipes plébiscitées par les pronostiqueurs pour intégrer le top 6 au vu de sa régularité au plus haut niveau depuis plusieurs années, personne n’aurait misé un kopeck sur le promu dacquois. Mais ce que les joueurs de la cité thermale ont réussi cette saison est exceptionnel. Car non seulement ils ont déjoué tous les pronostics, mais ils l’ont fait en proposant un rugby de grande qualité, ce que confirme Stéphane Prosper, qui ne s’est pas privé de les étudier à la loupe : "L’USD a d’abord fait un excellent recrutement, avec des joueurs majeurs à des postes clé, et autour d’eux des soldats qui bossent dur pour un groupe qui a faim et certainement de plus en plus avec les résultats actuels. C’est la bonne alchimie et le résultat d’un travail de qualité, car on parle beaucoup des avants dacquois, mais je constate que cette équipe est performante dans toutes les formes de jeu. Actuellement, tous les voyants sont au vert de leur côté. Nous savons très bien qu’après s’être créé les conditions pour venir ici chercher une place en phase finale, ils ne vont pas passer à côté de ce match."

Les Montois sont donc prévenus, cette rencontre n’aura rien d’une formalité, d’autant moins que la dynamique du moment semble pencher en faveur de leur adversaire, si l’on se réfère aux résultats des deux protagonistes depuis le début de ce bloc.

Malheur au vaincu

Les Jaune et Noir ont donc travaillé de manière très studieuse toute la semaine pour se préparer à relever le défi d’un voisin qui va venir sans pression mais avec beaucoup d’appétit : "Il s’agira d’abord de répondre à la puissance des Dacquois et au combat qu’ils aiment mettre dans le jeu au sol", explique le technicien montois. "Ensuite, il nous faudra respecter le cadre que nous nous sommes fixé et y ajouter le plus de précision et d’efficacité possible, contrairement à nos dernières sorties."

Pour les deux adversaires, l’équation est simple. Celui qui sortira vainqueur de cette confrontation aura fait un grand pas vers la qualification. Pour le vaincu, tout ne sera pas perdu, mais il faudra sûrement remporter les deux dernières levées de la saison régulière pour espérer être présent au rendez-vous des barrages, ce qui ne serait simple ni pour les uns, ni pour les autres.

Toutes les conditions semblent donc réunies pour un vrai beau derby comme les Landes n’en ont pas connu depuis longtemps.