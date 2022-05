Villière out deux à trois mois, Wood à la retraite, Graou à Toulouse... les 5 infos du jour

L'ailier international (26 ans, 12 sélections) devrait rester éloigné des terrains pour deux à trois mois, selon les informations de RMC Sport. Lors de la défaite en finale de son club face à Lyon (30-12), il avait dû sortir en cours de match. Après des examens passés ce lundi, il va devoir se faire opérer sa cheville gauche. Il loupera donc la tournée des Bleus au Japon en juillet prochain. C'est aussi un coup dur pour son club Toulon puisqu'il est JIFF et que le club est dans le rouge sur ce sujet.

Comme annoncé précédemment dans les colonnes du Midi Olympique, Paul Graou s'est engagé avec Toulouse jusqu'en 2024. S'il quitte Agen, il a passé la majeure partie de sa carrière à Montauban et découvrira donc le Top 14. Il pourra aussi retrouver ses amis d'Auch Anthony Jelonch et Antoine Dupont, avec qui il sera en concurrence, tout comme Alexis Balès et Martin Page-Relo.

"Pour moi, qui suis originaire du coin, c’est une immense fierté de rejoindre Toulouse. Je suis très excité à l’idée de jouer pour ce club que je considère comme le plus grand d’Europe, d’autant plus que j’y compte quelques bons amis !"

Son club de Northampton l'a officialisé ce lundi : Tom Wood, blessé à l'épaule depuis février lors d'un match contre Leicester, véritable vétéran et légende du club raccrochera les crampons à la fin de la saison. Un déchirement pour le joueur comme pour les fans, qui l'ont chaleureusement remercié sur les réseaux sociaux. Le flanker international (42 sél.), arrivé au club en 2010, aura disputé 240 matchs, marqué 22 essais, remporté la Gallagher Premiership et la Challenge Cup en 2014 et le Premiership en 2019, sans oublier son titre de joueur de la saison en 2011.

"Northampton a été une part importante de ma vie. Je me sens privilégié d'avoir pu porter ce maillot pendant douze saisons aux côtés de joueurs incroyables"

Le joueur, ayant connu une seule sélection en 2013 contre le Japon a toujours performé en club. Arrivé au Wasps en 2019, il s'est rapidement imposé et est devenu un titulaire. Après deux ans indiscutables, il a moins joué cette saison puisqu'il est remplaçant huit fois sur les dix-sept rencontres qu'il a disputé cette année. En signant un contrat d'un an en Ulster, le pilier droit de 31 ans espère relancer sa carrière. Il sera amené à jouer plus régulièrement en Champions Cup et découvrira par la même occasion l'URC.

Le militant d'ultradroite Loïk Le Priol, principal suspect dans le meurtre en mars de l'ex-international de rugby argentin Federico Martin Aramburu, est jugé mercredi à Paris pour le passage à tabac en 2015 d'un ancien responsable du groupuscule d'extrême droite Gud. L'ancien commando marine, en détention provisoire depuis le 1er avril, comparaît avec quatre autres personnes : Romain Bouvier, lui aussi mis en examen et incarcéré pour l'assassinat du rugbyman, Logan Djian, qui a succédé à la victime à la tête du Gud, et deux autres jeunes hommes de leur entourage. Agés de 25 à 32 ans, ils sont poursuivis pour violences aggravées en réunion, avec menace d'une arme et préméditation.