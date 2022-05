Gabin Villière manquera donc la fin de saison en Top 14, et ne pourra pas non plus postuler pour la tournée du XV de France au Japon, en juillet prochain. C'est un gros coup dur pour le RCT, qui peut encore se qualifier pour la phase finale du championnat de France. Cela l'handicape également en vue du quota Jiff, le club varois étant actuellement dans le rouge.

Au stade Vélodrome de Marseille, Villière avait dû quitter le terrain dès la 30e minute. Il avait été remplacé par le Fidjien Jiuta Wainiqolo. Dimanche soir, il se pourrait donc que ce dernier débute face au Racing 92.