C'est un déchirement pour les supporters de Northampton. Tom Wood, international anglais (42 sél.) raccrochera les crampons à la fin de la saison, a communiqué son club sur son site internet et réseaux sociaux. Le joueur de 35 ans, blessé depuis février à l'épaule après un match contre Leicester, s'est exprimé suite à cette annonce : "Northampton a été une part importante de ma vie. Je me sens privilégié d'avoir pu porter ce maillot pendant douze saisons aux côtés de joueurs incroyables". Élu meilleur joueur du Premiership en 2011, il a soulevé le Gallagher Championship et la Challenge Cup en 2014 ainsi que le Premiership en 2019 sous les couleurs des noir-vert-or.