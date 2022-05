Annoncé sur le départ il y a déjà près de deux semaines, il ne manquait plus qu'à savoir la destination de Jeffery Toomaga-Allen. Elle est désormais connue ! Le pilier droit de 31 ans rejoindra la province de l'Ulster la saison prochaine.

Né à Wellington, le Néo-Zélandais commence sa carrière professionnelle avec les Hurricanes en 2012 lors d'un match contre les Stormers. Rapidement devenu un titulaire indiscutable de son effectif, il impressionne tous son monde et est retenu en 2013 pour jouer un test match contre le Japon. Peut-être le début d'une grande carrière international ? Il n'en est rien. Ce sera la seule et unique sélection pour le All Black.

En club, les années passent et le niveau reste intact. En 2016, après une excellente saison, il remporte le Super Rugby avec ses coéquipiers. Puis, alors que sa carrière suivait son cours, "Jeff" se lance un nouveau défi. En 2019, il part en direction de l'Angleterre et rejoint les Wasps. Avec les Guêpes, il s'impose dès son arrivée comme un cadre de l'effectif.

Mais après deux ans en tant que titulaire indiscutable, le pilier néo-zélandais connaît une saison plus difficile. Remplaçant lors de huit des 17 rencontres auxquelles il a pris part depuis septembre, il semble avoir baissé dans la hiérarchie. Pour Toomaga-Allen, c'est donc le bon moment de relancer sa carrière. En allant en Ulster, il découvrira l'URC et devrait jouer la Champions Cup plus régulièrement.