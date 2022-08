Entrant sur un terrain qu'il connaît dans ses moindres recoins, Éric Champ sert dans la vidéo de garde-fou de l'histoire toulonnaise en rappelant le poids du maillot rouge et noir. "Ce maillot, il a une histoire, ce maillot, il est mythique [...] Ce maillot tu le prends quand tu nais et tu le quittes quand tu meurs.". Voilà comment le double champion de France 1987 et 1992 Éric Champ transmet l'historique de ce maillot à Matthias Halagahu (20 ans), lui aussi enfant du pays né dans le Var.