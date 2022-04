Une page va se tourner du côté du Stade toulousain. Quelques mois après Yoann Huget, c’est cette fois Maxime Médard qui va tirer sa révérence à l’issue de la saison. Dans un entretien accordé à RMC Sport, l’arrière international de 35 ans a expliqué son choix, lui qui n’aura connu que Toulouse dans toute sa carrière au plus haut niveau.

Il aura longtemps laissé planer le doute sur son avenir. Après dix-huit saisons au plus haut niveau (en comptant celle en cours), Maxime Médard va raccrocher les crampons. Lui, l’homme d’un seul club, va laisser derrière lui ses cinq titres de champion de France et trois coupes d’Europe remportés avec le Stade toulousain. Dans un entretien accordé à RMC Sport, l’arrière aux 90 essais en championnat a expliqué le choix de se retirer : "J’ai décidé d’arrêter ma carrière, c’est une décision réfléchie. Je pense encore avoir une saison dans les jambes mais il y a l’après, le deuxième chapitre de ma vie qui m’attire aussi. J’ai longuement réfléchi avec ma femme et ma famille, c’est le bon moment."

Face aux médias, Alfonso Feijoo, le président de la Fédération Espagnole de Rugby a annoncé qu’elle allait faire appel de la décision de World Rugby et qu’il présenterait sa démission, une fois que cette procédure disciplinaire sera terminée. "Nous sommes responsables, mais pas coupables. Nous avons été trompés. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse falsifier un document", a déclaré le dirigeant. De leur côté, les joueurs de la sélection ont publié un communiqué dans lequel ils attaquent leur Fédération et demandent que le ménage y soit fait.

D'une part, Conrad - Coenie - Basson va bel et bien intégrer le staff de Xavier Garbajosa au Lou, comme évoqué le 18 avril dans ces colonnes. De l'autre, Kyle Godwin (29 ans, 1 sélection) quittera bien la Western Force pour Lyon cet été. Le centre australien a annoncé son départ sur le site Internet de la franchise de Perth : "J’ai réfléchi pendant un temps considérable. C’est le bon moment dans ma carrière pour vivre une nouvelle expérience et relever un nouveau défi." Capé à une reprise avec les Wallabies, face à la France, en juin 2016, le numéro 12 vivra sa deuxième expérience européenne, après un passage au Connacht entre 2018 et 2020.

Nos confrères de La Dépêche du Midi annoncent que Dorian Aldegheri (28 ans, 8 sélections) devrait imiter ses coéquipiers en prolongeant son bail au Stade toulousain. Le pilier droit, en fin de contrat en juin 2023, pourrait ainsi poursuivre l'aventure en rouge et noir pour quatre saisons supplémentaires.

Le joueur de Lézignan James Maloney pourra prendre part au barrage d'Elite 1 contre Avignon ce samedi. Après avoir été contrôlé positif à un produit illicite le 27 février dernier, l'ancien Dragon a été requalifié d'après nos confrères de L'Indépendant. L'Australien a purgé une suspension de plus d'un mois.