Il aura longtemps laissé planer le doute sur son avenir. Après dix-huit saisons au plus haut niveau (en comptant celle en cours), Maxime Médard va raccrocher les crampons. Lui, l’homme d’un seul club, va laisser derrière lui ses cinq titres de champion de France et trois coupes d’Europe remportés avec le Stade toulousain.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, l’arrière aux 90 essais en championnat a expliqué le choix de se retirer : "J’ai décidé d’arrêter ma carrière, c’est une décision réfléchie. Il y a eu, à un moment de la saison, l’idée de continuer une année supplémentaire, mais il faut savoir s’arrêter à un moment. Je pense encore avoir une saison dans les jambes mais il y a l’après, le deuxième chapitre de ma vie qui m’attire aussi. J’ai longuement réfléchi avec ma femme et ma famille, c’est le bon moment."

L’homme d’un seul club

Ce qui frappe le plus quand on analyse la carrière de Maxime Médard, ce sont les dix-huit saisons sous le maillot du Stade toulousain. L’arrière ou ailier international n’aura connu que le club haut-garonnais au plus haut niveau. Au total, les chiffres donnent le tournis : 359 rencontres pour 113 essais inscrits avec Toulouse. C’est donc après dix-huit exercices qu’il va tirer sa révérence. "J’ai eu la chance de jouer avec de très grands joueurs, avoue le principal concerné. Personnellement, je suis heureux de tous les titres que j’ai remportés avec le Stade, et franchement, je réalise. C’est dur de gagner un titre. Alors je remercie surtout mes coéquipiers."

Top 14 - Maxime Médard 2008Icon Sport

63 sélections en Bleu

Maxime Médard n'aura pas seulement marqué les esprits en Rouge et Noir. Avec le XV de France également, sa carrière aura été belle. Une aventure en Bleu terminée avec 63 sélections et 14 essais marqués. Au final, sa carrière internationale laissera derrière elle comme un petit goût d'inachevé. L'arrière toulousain n'est pas du grand chelem en 2010 contrairement à bon nombre de ses coéquipiers. Pour autant, il prend part à la finale malheureuse du Mondial néo-zélandais en 2011. Il connaîtra sa dernière cape en 2019 lors de la Coupe du monde au Japon.

Au final, Maxime Médard n'aura pas remporté de Tournoi avec la maillot frappé du coq mais a remporté la Coupe du monde des moins de 21 ans avec l'équipe de France en 2006. Un titre remporté avec, entre autres, Guilhem Guirado, Damien Chouly ou encore Lionel Beauxis.

Le club toulousain a officialisé la retraite du légendaire arrière avec une vidéo hommage publiée sur les réseaux sociaux. Une page va se tourner à l’issue de cette saison à Toulouse, Maxime Médard pourrait fouler une dernière fois la pelouse du Stadium ce samedi face à La Rochelle. Le tout en espérant retarder le plus possible cette retraite, histoire de terminer de la meilleure des manières.