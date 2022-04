Lyon : Basson confirmé dans le staff

Conrad - Coenie - Basson va bel et bien intégrer le staff de Xavier Garbajosa au Lou, comme évoqué le 18 avril dans ces colonnes. L’annonce du départ de l’ancien deuxième ligne, spécialiste de la défense, a été confirmée par le président de Nevers, Régis Dumange : "On n’a rien fait pour s’y opposer car Coenie est chez nous depuis longtemps. On est même fier qu’il parte plus haut, ça prouve que Nevers est regardé avec intérêt pour ses joueurs et pour ses entraîneurs. Coenie nous avait fait part de son envie de partir depuis quelque temps, alors on n’a pas été surpris. On a trouvé une solution." Le successeur du Sud-Africain, qui s’était révélé comme joueur en France à Bourgoin puis à Lyon avant de terminer sa carrière à Nevers, est un Français.

Brive : fin de l’aventure pour Lam

Arrivé à Brive comme joker médical de Kitione Kamikamica cet hiver, le troisième ligne fidjien Dylan Lam (25 ans) a vu sa pige se terminer le week-end dernier avec le retour à la compétition de son compatriote. L’ancien joueur du Kumeu Rugby Club a disputé quatre matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du CABCL.

Lyon : l’Australien Godwin acte sa venue au Lou

Kyle Godwin (29 ans, 1 sélection) quittera bien la Western Force pour Lyon cet été. Le centre australien a annoncé son départ sur le site Internet de la franchise de Perth : « J’ai réfléchi pendant un temps considérable. C’est le bon moment dans ma carrière pour vivre une nouvelle expérience et relever un nouveau défi. […] J’ai adoré chaque minute à la Force. Ils m’ont donné l’opportunité de réaliser mes rêves d’enfant et m’ont soutenu tout au long de ma carrière, ce dont je suis éternellement reconnaissant. » Capé à une reprise avec les Wallabies, face à la France, en juin 2016, le numéro 12 vivra sa deuxième expérience européenne, après un passage au Connacht entre 2018 et 2020.

Aurillac : l’espoir clermontois Kiteau attendu en prêt

Henzo Kiteau (20 ans), jeune pilier droit de l’académie de l’ASM, devrait être prêté pour une saison au Stade aurillacois, d’après La Montagne. Sélectionné avec l’équipe de France des moins de 20 ans lors du Tournoi, l’été dernier, le droitier n’a encore jamais été aligné en équipe première.