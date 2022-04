Si le LOU version 2021-2022 n’est pas assuré de disputer la phase finale, il vit un exercice assez paradoxal. Car avant sa lourde défaite (10-43) face à Toulon à Gerland – aussi violente que surprenante – Lyon était la seule écurie à avoir toujours été dans les six depuis l’ouverture du championnat ! Désormais 7e à égalité de points avec le 6e, le Stade Toulousain, tout reste jouable pour une équipe rhodanienne qui a donc été 21 fois en position de qualifiable sur 23 journées. Mais le droit à l’erreur ne semble pas lui être possible sur ces trois derniers rendez-vous, avec qui plus est en ligne de mire Montpellier et La Rochelle à Gerland, ainsi qu’un déplacement à Bordeaux. Rien que ça ! Autrement dit, si les Lyonnais sortent gagnants de cette série, ils auraient alors un tout autre statut au moment d’aborderd la phase finale.

Brive pour rassurer, Montpellier pour confirmer

Les quatre défaites en cinq matchs entre la mi-février et début avril avaient frustré, et la relance observée en Corrèze le week-end dernier est venue chasser ce mauvais sentiment. "Ça nous a permis de remettre la marche avant en Top 14. Mais même si on a eu cette défaite face à Toulon, sur les déplacements à Castres, Clermont ou Toulouse (tous perdus dans les derniers instants, ndlr), on avait fait de grosses performances collectives sans ramener de points. On avait donc besoin d’une victoire importante", reconnait le demi de mêlée Baptiste Couilloud. "On était content de notre match de Coupe d’Europe face à Worcester (succès 31-17, ndlr). Il nous avait fait du bien à la tête, mais on avait aussi besoin de ce match référence pour complètement repartir de l’avant en Top 14", poursuit l’ouvreur Léo Berdeu.

Challenge Cup - Baptiste Couilloud (Lyon) a inscrit un essai face à PerpignanIcon Sport

Relancés, les Lyonnais doivent dorénavant confirmer et convaincre. Et se convaincre ? "On connait nos forces et ce n’était pas à cause d’une défaite à domicile qu’il fallait tout remettre en cause", note Léo Berdeu. Baptiste Couilloud lui emboite le pas, faisant remarquer que "l’on n’a jamais été très inquiet cette saison, même si au regard de notre classement, il faut que l’on se bouge les fesses ! Nous sommes maintenant rassurés et cela nous permet de rêver pour la fin de saison."

Lyon peut-il être meilleur sous la pression ?

Absents de la phase finale la saison dernière, les Rhodaniens espèrent de nouveau goûter aux demi-finales comment en 2018 et en 2019 et savent qu’ils sont face à une ascension où le moindre écart sera fatal. "Même en faisant trois sur trois, on ne sera pas sûr d’y être. On n’a clairement plus le droit à l’erreur et quelque part tant mieux. Car plus de calcul et pas de choix, analyse Baptiste Couilloud pour qui, le plan de jeu est acquis. Tout a été travaillé à maintes reprises. Ce qui compte maintenant, ce sont les petits détails et l’état d’esprit dont on va faire preuve."

Pour atteindre notamment un niveau de jeu plus constant sur une même rencontre. Dans l’approche, "tout le monde a pris conscience de ce qu’il fallait faire pour gagner ce type de match (comme à Brive, ndlr). On s’est dit certaines choses mais il n’y a pas eu non plus de changement. On est resté sur du basique avec le discours de tous les jours, note Léo Berdeu. Alors, Lyon est-il finalement meilleur sous pression ? Je l’espère, enchaine-t-il. Cela voudra dire que l’on ira se qualifier car chaque match, maintenant, sera sous pression."

D’autant que le LOU voudra surfer sur une dynamique retrouvée en cas de succès face au MHR, pour ensuite enchainer sur un quart de finale de Challenge Cup à domicile face à Glasgow, puis potentiellement une demi-finale avec l’assurance de la disputer devant son public. Tout va donc se jouer lors des deux prochains week-ends, avec une possibilité de continuer d’espérer voir à la fois Nice et Marseille…