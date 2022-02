Quel sentiment ce match nul vous laisse : la frustration d'avoir raté de peu une victoire, ou la satisfaction des deux points du match nul qui pouvaient paraître inespérés au vu de la deuxième mi-temps ?

Un peu des deux, c'est sûr. Il s'agissait d'un match de reprise, nous n'avons pas tenu le ballon... Ce n'était pas l'un de nos meilleurs matchs, loin de là. Mais comme depuis le début de la saison, cette équipe a montré du caractère et elle s'accroche jusqu'au bout. Jusqu'à cet essai, qui lui donne la possibilité de remporter le match. Ça, c'est le vrai côté positif.

N'êtes-vous pas frustré de cette dernière transformation manquée ?

Non il n'y a pas de frustration de ce côté là. Paolo aurait pu nous faire gagner le match, mais si nous avions mieux abordé cette rencontre et fait moins de fautes, nous n'aurions pas attendu la dernière minute pour espérer le remporter. C'était juste une chance supplémentaire. Si elle était passée, cela aurait été le hold-up parfait. Si on ne gagne pas aujourd'hui, c'est parce qu'on commet beaucoup trop d'erreurs, notamment en deuxième mi-temps où nous avons subi, sans jamais pouvoir tenir le ballon chez eux. Les Brivistes possèdent des joueurs qui ont beaucoup cassé la ligne, qui ont fait des différences. Nous n'avons pas été dans l'avancée, et on va dire que l'on a été pris sur de nombreux aspects par cette équipe briviste.

Comment l'expliquez-vous ?

Nous étions dans un faux rythme, nous avons parfois manqué de précision avec un avant qui venait gâcher une action positive, ou une faute qui vient interrompre une action. C'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. On sent qu'il n'y avait pas la même sérénité que d'habitude...

Une fois encore, le MHR ne revient pas les mains vides d'un déplacement...

C'était déjà le cas la saison dernière : même si on perdait des matchs, on ramenait des points en s'accrochant jusqu'au bout. Ca fait longtemps que nous n'avons pas fait un match à zéro point. C'est une bonne chose, cela montre que l'équipe s'accroche et qu'elle croit en elle jusqu'au bout.