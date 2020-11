L'entraîneur argentin du Stade Français s'est exprimé au sujet de l'utilisation possible de Gaël Fickou et de Julien Delbouis après l'annulation de France-Fidji prévu ce dimanche. Il a déclaré aujourd'hui vendredi : "On avait décidé des titulaires pour ce match dès mercredi, on,a donné le banc aujourd'hui. On m'a annoncé qu'ils allaient rentrer. Mais je n'ai jamais pensé à enlever un joueur qui s'était entraîné toute la semaine avec l'équipe pour mettre à sa place un autre qui était avec l'équipe de France et qui aurait débarqué la veille du match.". Il a ajouté : "Ce serait un manque de respect pour tout ce que l'on veut être comme équipe, les valeurs sur lesquelles on travaille. Je ne peux pas sortir un joueur qui a travaillé toute la semaine avec l'équipe..."