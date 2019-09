Défaits à Bordeaux (30-25) les champions en titre se déplacent une nouvelle fois pour cette deuxième journée de Top 14 du côté du LOU. "C'est certainement l'équipe la plus en place et la plus performante du championnat à l'instant T" confie Clément Castets, pilier du Stade toulousain. Pour ce match, le combat sera de tous les instants, en conquête, dans le jeu et il faudra faire un grand match pour l'emporter.

L’équipe de Pierre Mignoni presque au complet fera face à une équipe toulousaine rajeunie comme le dis Théo Belan, ancien lyonnais, "Je suis là pour enchaîner les matchs, on doit faire de notre mieux pendant l’absence des internationaux, on est pas ici pour leur voler la place, mais pour assurer le niveau de ce club". Pour ce déplacement à Lyon Laurent Thuery, entraineur de la défense, confirme le retour de Sébastien Bézy, Guillaume Marchand ou encore Lucas Tauzin.

Les talents s'invitent à la fête

En ce début de saison certains joueurs peuvent se montrer ou confirmer comme Tauzin qui peut profiter de l'absence de Médard, Guitoune ou Huget pour chiper une place de titulaire. Castets lui aussi peut s'imposer. Son compatriote Cyril Baille étant avec les Bleus, il voit son temps de jeu s’accroître en ce début de saison. Guillaume Cramont qui a joué son premier match en Top 14 au talon face à l'UBB, est un jeune joueur qui profite de l’absence de Mauvaka ou encore des blessures des frères Marchand.

Une équipe particulièrement amputée par l'absence de ses internationaux mais qui confie les clés aux jeunes jumelés aux expérimentés comme Kaino ou Tekori véritable piliers de cette formation. Rendez-vous à 12h 30 sur la pelouse de Gerland pour ce choc du week-end entre le LOU de Pierre Mignoni et le Stade toulousain d'Ugo Mola.

Par Hugo Castanet