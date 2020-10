Maxime, on imagine que ce succès contre Toulon, une semaine après votre élimination en Champions Cup va faire du bien au groupe...

C'est bien pour l'équipe. Après la défaite en Coupe d'Europe on aurait pu passer à côté de ce match, donc c'est bien d'avoir gagné. C'est dommage de ne pas obtenir le point de bonus, car nous avons pris des essais trop facilement. Mais ce soir nous avons vu des joueurs qui n'avaient pas forcément joué en Coupe d'Europe et qui auraient pu manquer de rythme, mais ça ne s'est pas vu contre Toulon. C'est bien pour tout le monde.

En début de seconde période vous laissez Toulon revenir un peu dans le match, est-ce que vous vous êtes fait peur ?

On prend des essais trop facilement sur les deux-trois premières phases de jeu, sur des lancements. Ce n'est pas forcément bon, et c'est ce qui fait qu'on s'inquiète. À ce moment, on ne sait pas ce qu'il se passe et on se met dans le rouge. Puis ensuite le carton (N.D.L.R. rouge à Rodrigue Neti, 62e) nous fait mal, mais malgré tout on tient bon, et on marque même un essai à quatorze. Nous avons une équipe de caractère, c'est chouette.

Avez-vous pris du plaisir ce soir ?

Oui, je pense que ça s'est vu en première mi-temps (sourire). En seconde c'était plus poussif, mais sur la première, en dehors de mon essai refusé je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire... J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il l'a été, mais voilà.

Cette décision semble ne pas vous convenir ?

J'ai parlé avec une personne juste avant de venir en conférence, et visiblement c'est l'arbitre vidéo qui rappelle l'arbitre de champ... C'est bizarre quand l'arbitre principal accepte un essai qu'on soit obligé de revenir à la vidéo. Je trouve qu'il y a trop de retour à la vidéo pour chaque action, chaque essai : c'est un peu agaçant. Pas que ce soir hein, mais en général. Maintenant concernant mon essai, je pense qu'il aurait pu être accepté. Enfin bref, c'est compensé par une pénalité juste après : c'est déjà pas mal (sourire).

Vous qui n'avez pas joué en Coupe d'Europe, vous sembliez avoir les crocs pour ce retour...

Pas les crocs, parce qu'il y a d'autres joueurs dans ce club qui sont dans une position plus délicate que la mienne. Mais je suis un compétiteur et je ne suis pas forcément heureux de ne pas être aligné lors des phases finales européennes. Maintenant j'essaye d'apporter le plus que je peux à l'équipe avec mon gilet bleu de waterboy. Certes ce n'est pas ce que je préfère, mais c'est comme ça.

Comment voyez-vous les prochaines semaines pour le Stade toulousain ?

J'en ai aucune idée... Il y a le Racing la semaine prochaine, mais je ne sais pas si on va pouvoir y aller (N.D.L.R. le Racing 92 n'a pas joué ce week-end, suite à des cas de Covid). Ensuite il y a Brive, le départ des internationaux, et pas mal de choses qui vont s'enchaîner. Mais comme le veut l'expression : on va prendre match après match et je ne vais pas trop me mouiller (sourire).

Top 14 - Selevasio Tolofua (Toulouse)Icon Sport

Enfin, un mot sur l'évolution d'un Selevasio Tolofua encore très performant ce dimanche soir ?

C'est un joueur complet, qui a grandi et évolué au Stade toulousain. Il connaît très bien le jeu, est accompagné de Jerome Kaino qui lui donne beaucoup d'outils. Sele est un joueur exceptionnel, que ce soit ballon en mains, pour percuter, il a une palette assez large, va vite, il arrive souvent à sortir du premier contact. Franchement c'est un sacré joueur, qui a gagné en maturité. Il est aujourd'hui constant sur les matchs, et c'est bien pour tout le monde.