Le choc Rouge et Noir, Brive qui fait tomber le leader, nos pronos pour la dernière journée de 2017

La Rochelle - Agen (samedi 14h00)

Pour leur dernière rencontre à domicile de l’année, les Maritimes veulent finir sur une bonne note. Qui plus est après deux défaites d’affilées (contre les Wasps et Bordeaux-Bègles), chose inhabituelle pour La Rochelle depuis leur année révélation de l’an passé. Les joueurs rochelais absents le week-end dernier pour cause de gastro entérite seront de retour et la recrue néo-zélandaise Tawera Keer-Barlow pourrait faire ses grands débuts à Marcel-Deflandre, une nouvelle fois à guichets fermés (28ème match consécutif en Top 14 !). En face, les Agenais, vainqueurs du match des mal classés contre Brive, ne semblent pas avoir coché ce match dans les objectifs de la saison. La composition d’équipe prévoit un turnover important des cadres de l’équipe et une chance donnée à des joueurs manquant de temps de jeu ou revenant de blessure.

Notre pronostic : large victoire du Stade rochelais par plus de 25 points d’écarts, bonus offensif.

Stade français - UBB (samedi, 16h00)

Avant cette quatorzième journée de Top 14, onze points séparent le Stade français (onzième) de l'UBB, actuel huitième du championnat (à égalité de points avec le sixième). Les Parisiens restent notamment sur une cuisante défaite en terre castraise (6-28) alors que les Girondins ont réalisé le gros coup lors de la journée précédente en l'emportant face à La Rochelle (après avoir fini à quatorze). Pourtant le Stade français reçoit l'UBB dans la peau du favori : vainqueurs de leurs trois derniers matchs à la maison, les soldats roses ont pris l'habitude de réaliser leurs meilleurs matchs à domicile et ne devraient pas se manquer face à des visiteurs dont la dernière victoire à l'extérieur (en Top 14) remonte au 30 septembre dernier (39-9 à Oyonnax). De plus, le départ imminent de leur entraîneur Jacques Brunel n'incite pas à l'optimiste.

Notre pronostic : victoire sans sourciller du Stade français.

Oyonnax - Racing 92 (samedi,18h00)

Actuel bon dernier du championnat avec quatre points de retard sur Brive (en position de barragiste), Oyonnax reçoit un Racing 92 confortablement installé à la quatrième place. Après deux défaites successives ( sur la pelouse de Brive puis à Toulon), les Oyomen retrouvent leur pelouse synthétique de Charles-Mathon avec un devoir de prendre de points. Pour ce faire, ils devront s'inspirer de leur dernière rencontre à domicile : malmenés durant le premier acte par les champions sortants clermontois, ils avaient décroché le nul au prix d'une deuxième mi-temps des plus aboutie (32-32). Dans le camp d'en face, se présenteront des Racingmen capables de réaliser des coups à l'extérieur : vainqueurs à Brive, ils ont obtenu le bonus défensif au Michelin (21-23) avant de s'imposer avec la manière à Mayol le 19 novembre dernier (29-40). L'USO est donc prévenue !

Notre pronostic : victoire d'un Racing 92 taille patron à Charles-Mathon.

Brive – Montpellier (samedi 18h00)

La semaine dernière, le CAB n'a joué qu'une seule mi-temps dans un match capital pour le maintien à Agen. Contre Montpellier, il faudra montrer un tout autre visage pour prolonger la série de 4 victoires consécutives à domicile en championnat. D'autant plus que le MHR, leader du championnat, est la plus mauvaise attaque à l'extérieur, les Corréziens ont un vrai coup à jouer.

Notre pronostic : victoire de Brive, BD pour Montpellier

Toulouse - Toulon (samedi 20h45)

C’est l’affiche de cette 14ème journée de Top 14. Toulouse, qui reste sur une défaite dans la U Arena du Racing 92 tentera de terminer 2017 dans le Top 6 alors que Toulon espère enchaîner après sa victoire bonifiée contre Oyonnax. Les Toulousains devront néanmoins faire sans des blessés de marques : Pointud, David, Tala Gray. Yoann Huget est lui très incertain. Pour Toulon, c’est une semaine (une nouvelle fois) agitée par l’extra sportif. Fabien Galthié, tout d’abord, a été pressenti pour devenir l’adjoint de Jacques Brunel à la tête du XV de France, des informations qu’il a ensuite démenties en conférence de presse. Marc Dal Maso, quant à lui, deviendra l’entraîneur de la mêlée du XV de la rose. Si l’on rajoute à cela l’absence ce jeudi à l’entraînement des Fidjiens Tuisova et Radradra, pas revenus de vacances, cela donne une semaine très particulière. Un contexte que pourrait bien profiter Vincent Clerc, vraisemblablement titulaire samedi soir, avec l’ambition personnelle de marquer son centième essai en Top 14, égalant ainsi le record détenu par Laurent Arbo. Tout ça, face à son ancienne équipe…

Notre pronostic : pour ce choc, nous voyons Toulouse s’imposer de justesse. Bonus défensif pour Toulon.

Lyon – Pau (dimanche 14h00)

La semaine dernière, les Pallois ont frôlé une troisième défaite à domicile depuis le début de saison, mais en s'imposant à l'ultime seconde au nouveau stade du Hameau, les Béarnais poursuivent leur série de 4 victoires consécutives. Pour les locaux, ex-leader du championnat, la série est inversée avec une seule victoire lors de leurs 7 dernières rencontres. Septième au classement le LOU peut espérer retrouver une place de barragiste dès ce week-end.

Notre pronostic : victoire de Lyon, BD pour Pau.

Clermont – Castres (dimanche 16h00)

Le CO qui vient tout juste de monter sur le podium du Top 14, se déplace à Clermont 10e du championnat à 3 points d'une place de barragiste. La semaine dernière, les locaux ont fait le match qu'il fallait pour ramener la victoire de Pau, avant que Kakabadze ne perde ses nerfs. Avent ceci l'ASM était sur une série de 5 matchs sans défaite. En face, la dynamique du CO est excellente, puisqu'ils sont sur une série de 6 victoires consécutives en Top 14.

Notre pronostic : victoire de Clermont, BD pour Castres.