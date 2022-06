Le coup dur survient le 5 juin 2021 à Castres. En plus de perdre lourdement, et de quitter par conséquent le top 6 lors de la dernière journée de championnat, le RC Toulonnais voit Charles Ollivon quitter la pelouse. Verdict : rupture d'un ligament croisé du genou gauche. Evidemment, pas de tournée estivale avec le XV de France en Australie un mois plus tard. La rééducation sera longue, comme ce qu'il a connu avec les deux épaules successivement et avec la fracture de l'omoplate.

Pendant ce temps, le staff de Fabien Galthié choisit de donner le capitanat du XV de France à Anthony Jelonch, qui joue également en troisième ligne. Malgré la défaite lors de la série, cette sélection tricolore B épate et beaucoup de joueurs gagnent des points.

TOP 14 - Ollivon (Toulon)Icon Sport

Duel avec Dupont ?

Pour la tournée d'automne, perçue comme un retour à des tests matchs classiques (les trois tests en Australie se sont joués en sept jours), Antoine Dupont, demi de mêlée et meilleur joueur de la planète, prend le relais. Idem pendant le Tournoi des 6 Nations 2022. Avec le Toulousain capitaine, le XV de France ne fait que gagner (8 victoires d'affilée). De quoi jeter un voile sur l'hypothèse d'un retour d'Ollivon ne serait-ce en tant que joueur, car le trio Jelonch-Alldritt-Cros a impressionné.

Mais ce mardi, la FFR a officialisé la nouvelle : celui qui a guidé les Barbarians britanniques fera de même pour les Bleus. Un choix qui récompense la résilience du Basque, une nouvelle fois revenu de l'enfer. "La blessure est loin derrière moi. J'ai pas mal enchaîné avec Toulon ces dernières semaines mais je me sens bien, annonçait-il il y a huit jours. J'ai eu une semaine de coupure à la fin de la phase préliminaire du Top 14 et ça m'a permis d'emmagasiner de l'énergie. Aujourd'hui, je suis frais et prêt à affronter cette dernière ligne droite de la saison." Les "joueurs premiums", soit ceux qui ont "activement participé au grand chelem et à la série de huit victoires", dixit Galthié, sont laissés au repos. Ce qui laisse une fenêtre à Charles Ollivon.

Mais qu'en sera-t-il de l'après-Japon ? Si le XV de France remporte sa série au Japon, peut-il être de nouveau doublé par Antoine Dupont ? Sauf pépin, les deux joueurs devraient postuler à une place dans le XV de départ et donc au capitanat qu'ils ont tous les deux assuré pendant au moins un an chacun.