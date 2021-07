Au sujet du juste milieu entre turnover et stabilité

Le choix de la composition, c’est un choix d’abord dicté par la performance et uniquement par la performance. Nous avons en fait cherché à construire une équipe capable de matcher avec Australiens, tout en ménageant un groupe de 41 joueurs, avec une vision de départ qui était de découvrir des talents.

On a d’autre part eu la volonté de conserver une forme de stabilité, sur un axe 2-8-9-10-15, nous permettant d’avoir une chaîne de décision qui a aussi vécu des moments difficiles pour prendre des décisions, lors de certains contextes. On souhaite en fait trouver un équilibre entre le turnover - il y en a un petit peu - et la continuité.

Au sujet d’un possible calque sur la composition australienne, presque inchangée

On s’est posé des questions. C’est un sujet qui avait été abordé : savoir ce qu’ils allaient faire eux, sachant que derrière, ils enchaînaient avec la Bledisloe Cup et le Four Nations. Et puis, finalement, on s’est très vite recentré sur notre équipe et sur notre projet, en essayant de voir les potentiels états physiques et psychiques de notre groupe. Ainsi, nous nous sommes mis au travail avec les joueurs à J+2 du premier test, d’abord de manière analytique, et puis ensuite sur de l’entraînement, en dessinant petit à petit une composition qui nous semblait très compétitive pour mardi, à l’instant T.

Au sujet des petits nouveaux du huit de devant

Cette série de tests en Australie est aussi l’occasion de découvrir dans la bataille d’autres potentiels. Wilfrid (Hounkpatin) est venu avec nous dès les tout premiers rassemblements, à Nice notamment, avant le Tournoi des Six Nations 2020. Il s’était alors blessé, mais ce qui m’a plu chez lui, c’est qu’il a vraiment travaillé à Castres depuis deux saisons, afin d’enchaîner une superbe fin de championnat avec son équipe où il est devenu un joueur incontournable. Il a répondu présent et mérite ce maillot dans les conditions actuelles. Il mérite de débuter.

Pierre-Henri Azagoh, lui, c’est une découverte. C’est un joueur qui s’est imposé au Stade français cette saison, avec de la concurrence et des joueurs confirmés. Il a pris la place et il a performé. C’est un travailleur de l’ombre, un joueur très actif, qui était d’ailleurs souvent en concurrence avec Killian Geraci dans les équipes de France U20. De ce que l’on voit au quotidien, Pierre-Henri fait preuve de beaucoup d’intelligence et d’abnégation. Il peut aussi être une révélation de plus dans cette tournée.

De son côté, grâce à ses grosses performances, Ibrahim Diallo s’est positionné très vite comme un joueur pouvant faire partie de la tournée en Australie. Il a su saisir les occasions. Pour lui, c’est une véritable opportunité. Après, la sélection est une chose, le rendez-vous de mardi en est une autre. Il va falloir qu'il continue à répondre présent et à monter en puissance. On attend de lui qu’il montre l’étendue de ses spécificités.

Enfin, on a aussi envie de voir Enzo Forletta, qui réalise de très bons entraînements, qui est vraiment engagé, vraiment présent. Ce sera l’occasion pour lui de porter le maillot bleu pour la première fois…

Au sujet de la titularisation de Cameron Woki

Il venait de jouer une demi-finale de Top 14 et il était touché au tendon d’Achille, donc on a d’abord voulu le protéger… Maintenant, au vu de sa fin de saison, il mérite d’attaquer la rencontre de mardi.

Au sujet de ces "costauds" du premier test qui glissent sur le banc

Pour les changements, on remarque que Killian Geraci, qui a fait une très belle performance mardi dernier, reste dans l’équipe, du côté des finisseurs. Même chose pour Romain (Taofifenua) et Sekou (Macalou). Demba (Bamba) a aussi réalisé un très gros match, je pense même que cela faisait un petit moment qu’il n’avait pas joué à ce niveau-là, puisqu’il a notamment beaucoup été blessé. On a néanmoins décidé de l’aligner dans un rôle de finisseur.

Au sujet de la reconduction complète des lignes arrières

Dans un contexte difficile pour une ligne de trois-quarts, à Brisbane, il me semble que l’équipe a donné satisfaction, et cela vaut aussi pour les sept joueurs de derrière, évidemment à des degrés divers. Mais, le plus important, c’est la confiance. Il faut que ces gens-là en engrangent.

Vous savez, j’ai lu tout ce qui pouvait se dire sur les joueurs… Or, nous avons décidé de ne pas changer pour un oui pou pour un non les joueurs que l’on appellera les "joueurs charnières". C’est quelque chose que l’on avait beaucoup connu par le passé… Tout cela fait partie de l’apprentissage.

Au sujet de la nouvelle chance donnée à Louis Carbonel

Même si on a l’impression que Louis a été en difficulté, il a réalisé un match exceptionnel d'un point de vue défensif, avec ses deux centres, accompagné aussi des ailiers. Au milieu du terrain, on a eu une ligne défensive très performante, qui a pris le dessus sur la ligne adverse dans certains domaines.

Propos recueillis par Dorian VIDAL