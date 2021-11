"On a été parfois malmenés, ce qui nous a empêchés de mettre en place nos actions", amorçait Fabien Galthié lors de sa conférence de presse d'après-match. Le sélectionneur des Bleus dressait ici un triste constat : le XV de France s'est fait piéger par l'impact physique des Argentins. Plus conquérants, que ce soit dans le combat au sol, en conquête ou dans les affrontements physiques, les Pumas ont étouffé des Français incapables de réciter leur jeu correctement et de gagner du terrain. Pourtant, Galthié avait des choix clairs dans la composition de son équipe. Prenez Mohamed Haouas qui, à l'instar de Gabin Villière, était incertain en début de semaine mais qui a finalement débuté la partie. Le pilier montpelliérain a malheureusement souffert physiquement face à la densité du pack argentin.

Il a subi en mêlée et n'a jamais semblé vraiment trouver son rythme. Finalement, Galthié faisait le choix de lancer Demba Bamba dès la 52e minute pour apporter un dynamisme et une puissance qui manquait au XV de France. La sortie de Cros pour Alldritt à la 57e minute témoignait aussi de cette volonté d'apporter du poids devant, là où les Bleus étaient en difficulté. "Nous étions malmenés dans le combat d’avants et c’est pourquoi l’on a coaché avec des joueurs qui ont pu nous apporter de l’agressivité", avouait Galthié.

Galthié : "On a senti le besoin d’apporter plus d’impact"

Bousculés devant, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont aussi très vite été pris à la gorge derrière. En première période, les Français n'ont jamais su se créer de véritables occasions d'essai. Pire, il est difficile de se remémorer un seul lancement de jeu réussi par les trois-quarts au maillot frappé du Coq. L'exemple parfait est évidemment celui de cette doublette tant attendue Matthieu Jalibert - Romain Ntamack. Les deux hommes, dans un système de cinq-huitième n'ont pas su trouver leurs repères et se sont fait croquer par les montées agressives adverses. D'ailleurs, ils n'ont échangé que deux passes jusqu'à la sortie du Toulousain, à la 54e minute. "On l’a fait quand l’on a senti le besoin d’apporter plus d’impact, décryptait Galthié. C’était un match où il a fallu changer d’organisation."

Et en effet, l'apport de Jonathan Danty sur le plan physique s'est fait sentir au centre, aux côtés de l'excellent défenseur qu'est Gaël Fickou. Plus à l'aise grâce au second souffle amené par leurs finisseurs, les Bleus mettaient finalement la main sur le ballon et parvenaient enfin à imposer leur jeu aux Argentins. S'il faut donc reconnaître le bon coaching du sélectionneur donc, il ne faut pas omettre de souligner les difficultés d'un XV titulaire qui n'était peut-être pas le bon face à ces Argentins-là. Face à la Georgie la semaine prochaine, qui dispose aussi d'un gros pack, des changements pourraient donc être apportés dans l'équipe, afin de combler ce manque de puissance assez embêtant. À suivre...