Le résumé : dans la tension, l'ombre avant la lumière

À la fin de la rencontre, les 50 000 spectateurs du Stade de France ont exprimé un "ouf" de soulagement. Si l'équipe de France s'est finalement imposée 29-20 ce samedi soir, elle s'est faite brutalement bousculée par des Argentins agressifs. Virils, les joueurs de Mario Ledesma étaient les premiers à dominer la partie. Avec leur énorme engagement physique, ils ont tendu un piège aux Français, contrecarrant chacune des offensives tricolores. Plus conquérants, les Pumas ont dominé le combat au sol, ainsi que les premières mêlée de la partie. Mais cette agressivité - parfois trop appuyée comme en témoigne les nombreuses échauffourées ainsi que les cartons jaunes contre Kremer et Marchand - a aussi coûté aux Argentins quelques pénalités. Et Melvyn Jaminet, quasi-parfait dans son rôle de buteur, ne s'est pas privé de débloquer le score des Bleus. Non sans réalisme et sans véritablement d'occasion d'essais, les Bleus prenaient la tête.

La réalisation de Cubelli, liée à une erreur grossière de Matthieu Jalibert (voir ci-dessous) laissait tout de même les Sud-Américains dans le match. Mais en seconde période, les changements tricolores faisaient finalement la différence face à des Pumas qui marquaient le pas physiquement. Jalibert trouvait Flament puis Mauvaka pour les deux essais bleus de la soirée (50e et 71e). Plus sereins, coéquipiers de Damian Penaud, très en vue ce soir, mettaient finalement la main sur la balle, et sur le match. L'essai de Carreras en toute fin de partie ne changeait rien, la France débute sa tournée d'automne par un succès (29-20).

Le constat : les "finisseurs" ont fait le boulot

Pris à la gorge, les Bleus ont laissé beaucoup d'énergie dans le défi imposé par les Argentins. Sans solutions et sans espaces, à l'image du duo tant attendu Jalibert - Ntamack qui n'aura jamais su se trouver, les Français ont assez vite fait appel à du sang neuf sur le terrain. Et cela a payé. L'énergique Peato Mauvaka a fait du bien par son impact et a été récompensé par un essai suite à une belle course, Demba Bamba a apporté tout son dynamisme et a toujours avancé, et Jonathan Danty s'est parfaitement mis au service de l'équipe, amenant sa densité physique.

Test match - Peato Mauvaka (France) a inscrit le deuxième essai français face à l'ArgentineIcon Sport

Symbole de l'apport des "finisseurs", comme les appelle Fabien Galthié, la mêlée s'est refaite une santé en fin de partie. Juste après les entrées de Mauvaka et Gros, le XV de France disputait une mêlée à cinq mètres de l'en-but argentin. Le pack français traversait alors littéralement son homologue pour récupérer une pénalité au pied des poteaux. Jaminet concrétisait alors l'effort de ses gros, et donnait six points d'avance aux locaux à un quart d'heure de la fin. Une action qui aura fait un bien fou aux Français.

La belle histoire : Flament pour sa première

Sa titularisation était attendue. Thibaut Flament vivait sa première cape en bleu et avait la lourde tâche de faire oublier Bernard Le Roux dans un duo avec Paul Willemse, au cœur de la seconde ligne. Son profil de joueur actif et adroit balle en main, ce pourquoi il est apprécié par le staff des Bleus, s'est vérifié face aux Argentins. D'abord, Flament finissait meilleur plaqueur du match côté français, avec onze plaquages au total. En plus, il y a forcément cet essai, où il réalise tout simplement la course parfaite.

Servi dans l'intervalle par Matthieu Jalibert, le Toulousain transperçait la défense des Pumas et démontrait toutes ses qualités de deuxième ligne mobile pour résister aux retours des défenseurs et terminer derrière la ligne. Une belle histoire finalement pour celui qui aura parfaitement assumé son rôle, malgré son inexpérience à ce niveau-là.

Le joueur : Jalibert fautif puis décisif

Matthieu Jalibert aura vécu un drôle de match. Très observé, forcément, pour son association avec Romain Ntamack, le Bordelais sera passé par toutes les émotions. Son duo avec le Toulousain, dans un système de cinq-huitième, a finalement été un échec et n'a jamais semblé naturel. Incapable de trouver son centre, l'ouvreur a donc peiné à animer le jeu tricolore. Pire, sur un renvoi aux 22m pourtant anodin, Jalibert se faisait contrer par Matera et les Bleus concédaient directement le premier essai de match par Tomas Cubelli.

Fautif sur cette action, il se rattrapait finalement un peu plus tard dans le match. Sur l'essai de Flament, il est celui qui trouve le Toulousain et le met sur orbite dans l'intervalle, devant des Argentins surpris. Plus tard dans le match, et alors que Romain Ntamack avait cédé sa place à Jonathan Danty, Jalibert s'est quelque peu libéré, faisant plusieurs fois la différence par son jeu instinctif. Sur une passe après-contact, alors qu'il est au sol, il parvient à trouver Mauvaka pour le deuxième essai bleu, synonyme de victoire. Fautif puis décisif, Jalibert a sauvé son drôle de match par ses deux passes décisives mais devra se montrer plus serein à l'avenir.

La question : l'association Jalibert - Ntamack doit-elle être reconduite ?

L'association qui cristallisait toutes les attentions depuis deux semaines était enfin sur le terrain, prête à se montrer. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a largement déçue. Incapables de se trouver, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack n'ont finalement rien créé en commun et c'est le jeu entier de l'équipe de France qui en a souffert. Dès la 54e minute de jeu, le Toulousain était d'ailleurs remplacé par Jonathan Danty, comme un aveu de faiblesse de Fabien Galthié. La question est maintenant la suivante : cette association Jalibert - Ntamack doit-elle être reconduite ?