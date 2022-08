On croyait les All Blacks tirés d'affaire depuis leur victoire en Afrique du Sud lors de la deuxième journée du Rugby Championship. Il n'en est rien. Les joueurs à la fougère argentée ont connu une nouvelle défaite ce samedi à Christchurch. Un coup de tonnerre au pays du long nuage blanc. Impuissants, les partenaires de Sam Cane se sont inclinés face à l'Argentine (18-25). Outre le fait qu'il s'agisse seulement de la deuxième défaite de leur histoire contre les Pumas, les Blacks n'avaient encore jamais perdu à domicile face à cette adversaire. Dans un contexte plus confortable, cette défaite aurait déjà fait grand bruit en Nouvelle-Zélande. Dans le contexte actuel, elle est un véritable coup de grâce au moment où les triples champions du monde commençaient à peine à relever la tête.

Par conséquent, les interrogations sulfureuses sur l'avenir de Ian Foster sont relancées. Sa place à la tête de la sélection semble perdre en légitimité à chaque revers supplémentaire. Pourtant, la fédération néo-zélandaise de rugby avait récemment renouvelé sa confiance envers l'ancien adjoint de Steve Hansen. "Je veux absolument souligner que Ian Foster, comme entraîneur principal, et Mark (Robinson), comme directeur général, bénéficient tous deux du plein soutien" du conseil d'administration, avait notamment déclaré à la mi-août Stewart Mitchell, président de la New Zealand Rugby.

La sixième défaite des Blacks depuis novembre 2021

L'entraîneur de 57 ans qui affiche un taux de 60% de victoires reste bien éloigné des standards néo-zélandais. La défaite face aux Argentins d'Emiliano Boffelli entretient les doutes puisqu'il s'agit du sixième revers des Blacks depuis novembre 2021. Pour rappel, la première panne avait eu lieu en Irlande, avant qu'une deuxième n'arrive en France. Depuis ces déconvenues automnales, les All Blacks ne parviennent plus à retrouver leur niveau d'antan. Avec 24,6 points encaissés en moyenne sur les trois premières journées du Rugby Championship, leur rideau défensif a craqué à plusieurs reprises. Leurs velléités offensives n'ont été que peu récompensées avec une moyenne de 21 points inscrits.

Les Argentins exultent après leur victoire historique sur le sol néo-zélandais, samedi 27 août à Christchurch.Icon Sport

Touché par un manque de leaders et un jeu moins léché qu'auparavant, la Nouvelle-Zélande se retrouve dos au mur. Une position à laquelle elle est désormais habituée. Plus qu'une simple revanche, le prochain match du 3 septembre contre les Argentins, leaders au classement, sera une opportunité cruciale de réveiller une équipe mythique en péril.

par Rayane BEYLY