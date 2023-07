En s'imposant à Sydney face à l'Australie, les All Blacks ont remporté l'édition 2023 du Rugby Championship. Dans l'autre rencontre, les Boks ont pris le meilleur sur l'Argentine. Ce qu'il faut retenir de la dernière journée de la compétition.

Le 20e titre des Blacks

La Nouvelle-Zélande a conclu son Rugby Championship par une troisième victoire pour s'adjuger son 20e titre dans la compétition. Sans trembler. Malgré les provocations d'avant match d'Eddie Jones, les Blacks se sont montrés solides, et ont accéléré en deuxième période pour s'imposer largement (7-38). Malgré le score, les Néo-Zélandais n'ont pas sorti leur plus belle prestation. Ils ont notamment été bien contrés par les Australiens en première période, et ont profité de l'indiscipline adverse (deux cartons jaunes) pour diriger les débats, notamment avec un pack surpuissant. Si certains avaient des doutes sur le niveau des hommes en noir, ce Rugby Championship les a dissipés. Le 8 septembre s'annonce bouillant...

Bledisloe Cup \u2705

Lipovitan-D Rugby Championship \u2705



A successful outing at the MCG#BledisloeCup

La charnière australienne en grande difficulté

Très en colère après la défaite surprise contre l'Argentine, Eddie Jones avait décidé de changer intégralement sa charnière. Exit Nic White (33 ans) et le revenant Quade Cooper (35 ans), l'ancien sélectionneur de l'Angleterre avait choisi les jeunes Tate McDermott (24 ans) et Carter Gordon (22 ans) pour diriger le jeu. Un choix loin d'être payant, les deux se montrant beaucoup trop tendres, à l'image du premier essai néo-zélandais où le pauvre McDermott subissait l'énorme plaquage de Scott Barrett. Carter Gordon, pour sa première titularisation (3 sélections), a multiplié les mauvais choix et s'est montré très imprécis au pied. Bref, un match à oublier pour cette charnière australienne, talentueuse certes, mais encore loin du niveau requis.

Scott Barrett is that guy \ud83d\ude24?



Scott Barrett is that guy

Hit if the year.#BledisloeCup

L'Australie perd son capitaine... et son remplaçant

Pendant le haka et le Kapa O Pango des Blacks, le capitaine australien Allan Ala'alatoa a déposé un boomerang aborigène sur la pelouse en signe de respect, tout en envoyant un message fort à l'ennemi : aucun cadeau ne serait fait. Ce geste venait conclure un protocole volontairement tourné autour de la culture aborigène, devant pratiquement 84 000 spectateurs, une affluence jamais atteinte en Australie depuis 2003 pour un match de la sélection. Mais pour Allan Ala'alatoa, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le pilier droit s'est lourdement blessé au tendon d'Achille sur une mêlée, et a quitté le terrain incapable de marcher. Après la rencontre, il a été aperçu avec des béquilles, et le verdict est tombé : rupture du tendon d'Achille, opération, et donc forfait pour la Coupe du monde... Son remplaçant Taniela Tupou s'est lui blessé aux côtes et n'a pas pu terminer le match. Le rugby australien est en plein doute.

Thanks to the 83,944 fans that packed the 'G \ud83d\udc9a\ud83d\udc9b



Thanks to the 83,944 fans that packed the 'G

Our biggest home crowd in over 20 years.#Wallabies

L'essai magnifique des Blacks

En seconde période, les Néo-Zélandais se sont amusés face aux Wallabies qui avaient décidé d'arrêter de plaquer. Une relance depuis les 22 mètres, des passes après contacts, un cadrage débordement de Mark Telea, pour une conclusion de Rieko Ioane : quand les Blacks décident d'écarter les ballons et d'arrêter un jeu frontal parfois frustrant, ça marche ! Et ça donne un essai magnifique.

Has the 'G ever seen something quite like this?#BledisloeCup

Will Jordan affole les statistiques

L'ailier néo-zélandais a inscrit face à l'Australie son 23e essai en 23 sélections ! La révélation de l'année 2021, qui a fait son retour avec la sélection en juillet dernier, avait déjà sorti une prestation majuscule face à l'Afrique du Sud. Plus en retrait contre l'Australie, bien qu'à la conclusion une nouvelle fois, le polyvalent trois-quarts des Crusaders confirme qu'il sera un élément moteur des hommes en noir au Mondial.

Mallia met KO Williams dès l'entame d'Afrique du Sud - Argentine !

Une première cauchemardesque pour Grant Williams, dont il se souviendra longtemps.. ou pas ! Pour sa première titularisation avec l'Afrique du Sud, le demi de mêlée de 27 ans n'a disputé que dix secondes de jeu, le temps de réceptionner le coup d'envoi et de dégager son camp, avant d'être heurté lourdement par le Toulousain Juan Cruz Mallia, monté très rapidement en contre. Complètement éteint par l'Argentin, Williams est resté de longues minutes au sol, et le match a été interrompu (même si l'arbitre monsieur Brace n'a pas arrêté le jeu immédiatement), le temps de prendre soin de la santé du joueur. Sorti sur civière, il a été remplacé par l'habituel titulaire Faf de Klerk. Mallia, lui, n'a pas été sanctionné d'un jeu déloyal. À chacun son avis, le plus important étant que Williams récupère le mieux possible.

Grant Williams took a really nasty knock to the head. Hope he's ok #RSAvARG | #RugbyChampionship

Etzebeth en mode "destructeur"

L'ancien deuxième ligne du RC Toulon a inscrit le premier essai de l'Afrique du Sud face à l'Argentine. Positionné en bord de touche, Eben Etzebeth a conclu tout en puissance, en marchant sur le pauvre Santiago Carreras, qui ne pouvait pas faire grand-chose pour arrêter le golgoth. L'ouvreur argentin a même dû quitter le terrain après cette action pour effectuer un protocole commotion.

Les neuf points ratés au pied par Santiago Carreras

Les Argentins ont échoué à un petit point contre l'Afrique du Sud (22-21). Ils pourront regretter les neuf points ratés au pied par leur ouvreur Santiago Carreras. Un score un peu trompeur car les Pumas étaient menés 22-9 à quelques minutes du coup de sifflet final. Mateo Carreras et Gonzalo Bertranou ont inscrit deux essais tardifs. Une défaite frustrante mais qui montre que l'Argentine a les moyens de briller à la Coupe du monde.