Pour son dernier match de Rugby Championship, l'Afrique du Sud s'impose difficilement contre l'Argentine (22-21). Les Boks terminent dauphins des Néo-Zélandais au classement final.

Ce samedi 29 juillet en fin d'après-midi, à un peu plus d'un mois du début de la Coupe du monde 2023 de rugby, un grand rugbyman faisait ses adieux à son public sur la mythique pelouse de l'Emirates Airline Park de Johannesbourg. C'est sur ce pré, effectivement, que les Springboks, sous les yeux d'un certain Nelson Mandela, étaient montés sur le toit du monde rugbystique en 1995 en battant les All Blacks au bout d'une finale irrespirable. En ce milieu d'été, Duane Vermeulen, tout juste 37 ans, y disputait donc son dernier match en Afrique du Sud sous le maillot des Springboks, opposés aux Pumas argentins pour le compte de la dernière journée du Rugby Championship 2023. Pour l'occasion, de nombreux glorieux anciens avaient fait le déplacement dans l'ancien Ellis Park et une ambiance de fête y régnait.

Finalement, dès les premières secondes de ce choc de l'hémisphère sud, cette partie a été à l'image de la réputation du roi de la soirée : très physique voire brutale. Sur le coup d'envoi, effectivement, Grant Williams, le numéro 9 local, restait KO face à l'Argentin Juan Cruz Mallia et sortait, après une longue interruption, sur civière et sous l'ovation du stade johannesbourgeois. Même sentence pour en fin de premier acte pour Lucas Paulos, qui évoluera au sein de la deuxième ligne bayonnaise après la Coupe du monde. Bref, ce match entre Boks et Pumas s'est transformé en épreuve de force et, longtemps, les champions du monde en titre se sont baladés dans ce style de jeu qu'ils adorent.

S'ils ont été rapidement menés 0-6 sur deux pénalités passées par Santiago Carreras (6e, 10e), les hommes de Jacques Lienebar ont ensuite renversé la vapeur, d'abord avec le pied de Manie Libbok (3-6, 13e) puis en marquant deux essais. D'abord, c'est Eben Etzebeth (8-6, 19e) qui passait la ligne à la suite d'une pénaltouche rondement menée et d'une belle combinaison avec le lanceur Malcolm Marx. Les locaux, à ce moment de la partie, prenaient un avantage au score qu'ils n'allaient plus lâcher et, surtout, un ascendant psychologique. Dans la foulée, sur un ballon porté dévastateur, Damian De Allende (15-6, 28e) venait aggraver la marque et donner une belle avance aux siens. À la pause, après une nouvelle pénalité argentine (39e), les Springboks, solides en défense et plusieurs fois sauvés au sol par des grattages salvateurs, menaient de six longueurs.

Les Pumas démarrent trop tard

En seconde mi-temps, il a fallu attendre trente minutes pour voir le score évoluer. Non pas que les deux équipes n'y mettaient pas du leur, mais plutôt qu'elles faisaient souvent des mauvais choix dans les zones importantes. Les Pumas, par exemple, sont allés en touche quand ils auraient dû tenter la pénalité (grattage de Steven Kitshoff, 53e) et inversement (pénalités lointaines manquées par Santiago Carreras, 48e et 61e). Finalement, la sanction tombait à la suite d'une nouvelle pénaltouche argentine : une passe au large mal ajustée tombait au sol et c'est Faf de Klerk qui était le plus prompt à récupérer le ballon et à lancer Manie Libbok en contre. Faisant parler ses cannes de feu, le buteur sud-africain allait inscrire l'essai de la gagne (22-9, 70e).

C'est à ce moment-là que les Argentins se mettaient à réellement jouer et tenter d'envoyer du jeu pour déstabiliser la défense championne du monde. Certes, le carton jaune pour en-avant volontaire reçu par Damian De Allende (73e) n'a pas aidé les Sud-Africains à défendre, mais les Pumas pourront avoir le regret d'avoir démarré trop tôt. Ainsi, les essais tardifs inscrits par Mateo Carreras (22-14, 75e) et Gonzalo Bertranou (22-21, 84e) n'auront servi à rien... d'autant que Santiago Carreras a manqué une transformation importante sur le premier. Les regrets sont donc grands pour les joueurs de Michael Cheika, qui n'ont toujours pas gagné en Afrique du Sud depuis 2015.

Avec cette victoire étriquée, mais importante, l'Afrique du Sud termine deuxième de ce Rugby Championship 2023 derrière les intouchables et invaincus néo-zélandais tandis que l'Argentine se classe troisième devant des Australiens humiliés à trois reprises en ce mois de juillet. Pour les Springboks et les Pumas, au moins, la préparation pour la Coupe du monde française se passe mieux que pour les Wallabies. Elle continuera, d'ailleurs, la semaine prochaine... par la revanche Argentine/Afrique du Sud, programmée dans la nuit de samedi à dimanche à Buenos Aires.