Quatre rencontres de rugby au même endroit, la même journée, c'est la promesse faite par la journée des finales du Rugby Europe Championship, ce dimanche, à Paris. Une nouvelle formule de la compétition qui ne demande qu'à perdurer.

Si vous appelez le Rugby Europe Championship "Tournoi des 6 nations B", Florent Marty, directeur général de Rugby Europe, vous reprendra gentiment. "Cela ne s'est jamais appelé comme cela", rappelle-t-il. Il faut dire que désormais la compétition n'a plus grand-chose à voir avec le 6 Nations. Les équipes sont désormais au nombre de huit dans cette compétition. Il y a l'ogre géorgien, vainqueur de toutes les éditions depuis 2018, mais aussi le Portugal, la Roumanie, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Pologne.

Une nouvelle formule

Quand le Tournoi se joue sur un classement, ce n'est plus le cas en Rugby Europe Championship. Il n'y a même plus une poule unique, mais deux. Une première réussite pour Florent Marty avec, par exemple, la victoire de la Belgique contre le Portugal lors de la première journée. "Et les Portugais ont dû aller gagner en Roumanie pour la première fois depuis 2009 pour se qualifier et cela a donné une magnifique rencontre (24-49). Avec cette formule, chaque rencontre a de l’enjeu", continue-t-il. Os Lobos ont aussi eu une demi-finale accrochée, contre l'Espagne 33-30, de quoi réjouir le directeur général de Rugby Europe.

Et ce, avant même la fin de cette édition 2024 : la journée des finales au stade Jean-Bouin, à Paris, ce dimanche. "Cela sera une vraie fête de rugby, poursuit-il. Quatre rencontres consécutives de ce niveau-là, on n'a jamais fait mieux ! C'était un défi financier mais on a eu de l'ambition." C'est aussi un challenge d'organisation, avec huit entraînements du capitaine, huit terrains d'entraînement, ou huit équipes devant avoir un vestiaire. L'édition de l'année dernière avait été un aperçu de cette journée des finales : les matchs de classement avaient eu lieu le même jour, à Amsterdam, quand la petite finale et la finale s'étaient disputées à la suite, en Espagne, à Badajoz.

8 000 billets déjà écoulés

Cette nouvelle formule a visiblement séduit le public. Plus de 8 000 billets ont déjà trouvé preneurs pour les finales à Jean-Bouin, les Géorgiens, les Portugais et les Anglais étant les plus représentés. "Notre objectif de vente est déjà atteint, se félicite l'organisateur. C'est notre volonté de créer un vrai évènement de rugby européen." Et pour accueillir cela, c'est donc Paris et le stade Jean-Bouin qui ont été choisis. "Ce sont les 90 ans de la FIRA et les 10 ans de Rugby Europe, qui lui a succédé. Le siège est à Paris, l'institution a été créée ici aussi, donc c'est un symbole que de faire cet évènement dans cette ville. L'absence de Top 14 ce week-end-là et de matchs à Paris pour le Tournoi ont aussi joué, par exemple", développe Florent Marty.

Il n'y a pas que cette journée de finales qui attire. Rugby Europe a constaté une hausse des affluences de 15% lors de cette édition 2024. Et ce, alors que de nouveaux diffuseurs se sont mis à retransmettre le Rugby Europe Championship, comme la Movistar en Espagne ou ProSieben en Allemagne.

Sur la pelouse de Jean-Bouin, deux rencontres auront plus d'importance que les autres. La finale Géorgie-Portugal où se jouera le titre mais aussi Belgique-Pologne match où, à son terme, une des deux équipes sera reléguée. Deux affiches qui s'annoncent serrées. Ce n'est pas le cas de toutes les rencontres, la Géorgie ayant passé toutes les étapes sans encombre, par exemple. A contrario, la Pologne n'a pas gagné une rencontre et a pris quelques déculottées, comme celle 54-7 à Amsterdam, lors de la demi-finale de classement. Mais dans une journée de finales, tout peut changer...