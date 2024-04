Le Rugby Championship a dévoilé son menu 2024 avec en plat de résistance une double confrontation entre les Springboks et les Néo-Zélandais en terre sud-africaine.

Le programme complet du Rugby Championship 2024 est désormais connu. Les doubles champions du monde Springboks donneront le coup d'envoi de la compétition le 10 août (6h45, heure française) en déplacement en Australie au Suncorp Stadium de Brisbane.

La formule en trois journées mise en place lors de la dernière édition du Rugby Championship (en raison de la Coupe du Monde 2023), remporté par les All Blacks, laisse à nouveau place à une compétition en six journées. La formule initiée lors du Rugby Championship 2022 est reconduite. Chaque nation se déplacera pour affronter un adversaire à deux reprises à l'extérieur, recevra à domicile un deuxième concurrent pour finalement affronter la troisième nation dans une double confrontation classique avec une réception et un déplacement.