Il ne fallait pas oublier le réveil, car les Australiens ne vous ont pas attendus, à peine deux minutes de jeu et les Wallabies ouvrent le score, les timings sont parfaits, les courses sont tranchantes et si Fainga’a échoue à quelques centimètres de la ligne, bien arrivé à hauteur McReight termine le travail. Les locaux sont inarrêtables sur un plaquage haut, Lolesio porte la marque à 10-0 après cinq minutes de jeu.

Totalement perdus, les Springboks s’en remettent à leur pack et leur mêlée Vermeulen et Kolisi arrachent des ballons et remettent leur équipe dans le sens du jeu, et comme toujours la mêlée est dominatrice. Mais nouveau couac. Handre Pollard pourtant à 100% de réussite sur la compétition avant le coup d’envoi loupe ses deux premières tentatives, le numéro 10 ouvre finalement le compteur sud-africain après 22 minutes 10-3. La mouche semble changer d’âne, mais les Wallabies font le dos rond et n’encaissent miraculeusement aucun point. Les Boks vont vendanger, on croit d’abord voir Etzebeth aplatir, mais White le devance. Quelques minutes, plus tard Mapimpi sembla avoir son couloir ouvert, mais un retour salvateur (mais limite) de Koroibete l’empêche de plonger dans l’en-but. Faf De Klerk écopera d’un carton jaune pour un coup porté au visage de White non volontaire.

Au retour des vestiaires même scénario, en supériorité numérique ce sont les Australiens qui scorent d’entrée. Encore lui, c’est Koroibete qui dépose Pollard à 10 mètres de la ligne pour porter la marque à 15-3. Les Boks sont restés aux vestiaires et rien ne semble leur réussir alors les kangourous en profitent. Sur un superbe combinaison, Lolesio perce et offre un doublé à McReight, 22-3 et les locaux récupèrent le bonus offensif. Les Sud-Africains sont brouillons et continuent les fautes de main code qui retarde leur réveil qui arrivera trop tard, le mal est fait surtout que Lolesio inscrit une nouvelle pénalité 25-3. Le sursaut viendra par Kwagga Smith le troisième ligne remplaçant inscrit un doublé en fin de match et prive les Wallabies du bonus, score final 25-17.