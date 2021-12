Colomiers semble englué dans une dynamique négative depuis plusieurs semaines. La réception de Bourg-en-Bresse est-elle l'occasion de l'inverser ?

Oui, on a envie de retrouver de la confiance. Ça passera par de l'investissement, mais aussi la volonté de mettre du jeu qualitatif et efficace. On est dans une période où les conditions climatiques sont aléatoires. Il faut qu'on s'y adapte sans perdre notre philosophie. On a la détermination de retrouver de la qualité dans notre jeu et surtout du plaisir. C'est le plaisir qui nous permettra de retrouver la qualité. Lors des dernières prestations le plaisir était absent et c'est dérangeant.

Le jeu d'occupation vous a fait défaut ces dernières semaines. Est-ce un aspect que vous avez travaillé à l'entraînement ?

On s'est drôlement compliqué la tâche en donnant trop de ballons à cette équipe agenaise en n'ayant ni la possession ni l'occupation. Avec des ballons on a été capable en première mi-temps de produire des séquences de jeu intéressantes. Et en deuxième période on n'a pas eu le ballon. Et effectivement on s'expose. Simplement, il faut qu'on retrouve la possession.

Maxime Javaux, présent sur une seule des trois dernières feuilles de match, est un spécialiste du jeu au pied. Pourrait-il être une solution ?

Oui il présente ces caractéristiques mais j'aimerais qu'il n'ait pas que le jeu au pied. Le jeu au pied doit être qualitatif mais il doit aussi permettre à notre jeu de se mettre en place. Il faut garder la possession pour mettre des séquences offensives. On ne veut pas une équipe qui refuse le rugby, mais une équipe pertinente dans les choix qu'elle propose.

Est-ce une difficulté d'affronter le leader Mont-de-Marsan dans une semaine ? Comment rester concentré sur le match de ce vendredi ?

Mont-de-Marsan n'est dans les têtes de personne, c'est trop loin. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à réaliser un match de qualité face à Bourg-en-Bresse. Il n'y a que ça dans nos têtes. Nous voulons renouer avec la victoire. Et pour cela, il faut marquer des essais, être efficace offensivement, intraitables défensivement et avoir la possession du ballon.