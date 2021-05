La pépite de Pro D2 - Stéphane Ahmed (Montauban) : "Je suis arrivé par la petite porte"

"Pour moi, ça a été une grande surprise de jouer autant que ça." Au moment de dresser un premier bilan d’une saison qui se conclura à Sapiac le vendredi 14 mai prochain, le jeune Stéphane Ahmed (22 ans) évoque une réelle satisfaction. Car lorsqu’il débarque dans le Tarn-et-Garonne en provenance de l’Union Bordeaux-Bègles, sans expérience des rencontres professionnelles, l’ailier ne s’attend "pas du tout à disputer autant de matchs". Arrivé au club sur la pointe des pieds, Ahmed (1m83, 93 kg) compte aujourd’hui 15 rencontres de Pro D2 dans les jambes, pour 13 titularisations.

"C’était assez inattendu d’arriver jusqu’ici"

Finalement, "tout est allé très vite" pour le natif de Bordeaux. "En classe de cinquième, au collège, les trois-quarts de mes camarades faisaient du rugby. On me disait : « Steph, tu devrais venir essayer ». Deux coups de stylos plus tard, voilà le jeune Stéphane inscrit au Stade Foyen. C'est là qu'il est "repéré par plusieurs sélections comme la Côte d’Argent." Et que tout s’accélère.

"L’UBB m’appelle pour que je rejoigne le club en Crabos. Je fais ma saison, mais je ne m’attendais pas du tout à aller en espoirs. Il s’avère qu’ils me gardent. Même chose en espoirs : je ne pensais pas non plus pouvoir un jour m’entraîner avec le groupe pro. Mais la quatrième année, on m’offre cette opportunité. C’est là que je me suis dit que ça devenait sérieux."

Le trois-quarts aile décroche alors un contrat à Montauban. "Je suis vraiment entré par la petite porte. C’était assez inattendu d’arriver jusqu’ici. Au départ, si je m’étais mis au rugby, c’était juste pour être avec les copains."

Pro D2 - Stéphane Ahmed (Montauban)Other Agency

Malgré ses apparitions récurrentes et ses deux essais avec l’USM, Stéphane Ahmed est aussi habité par un léger sentiment de frustration. La faute aux résultats sportifs, d’abord : "On n’a pas toujours mis les bons ingrédients sur l’entièreté de la saison. Sinon, on serait peut-être dans les six premiers." La faute au huis clos, ensuite. Pour sa toute première saison à haut niveau, l’ailier est déçu de ne pouvoir découvrir le folklore des stades garnis de supporters. "C’est extrêmement frustrant l’absence du public. Il n’y a pas ce petit truc qui fait qu’on en a plein les yeux et que ça nous motive dix fois plus pour faire le jeu. Certes, on reçoit plein de messages de supporters qui nous félicitent… Mais on aimerait l’expérimenter au stade."

Suivi par le XV de France

Engagé avec les Sapiacains jusqu’en 2023, Stéphane Ahmed a un bel avenir devant lui. Laurent Labit avait dévoilé en septembre dernier que le XV de France gardait - déjà - un œil sur ses performances. Presque aussi rapide que sur le rectangle vert, l’ailier montalbanais répond aujourd’hui du tac au tac : "Il ne faut surtout pas que je me perde. Je fonctionne étape par étape et on verra bien ce qui m’attendra demain."

Par Dorian VIDAL