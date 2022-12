Bath - Harlequins : 13-19

Alors que Bath était en grande forme ces dernières semaines, avec notamment trois victoires de suite, les actuels huitièmes de Premiership ont chuté face aux Harlequins. Pris dès l'entame de match, Bath a été mené au score durant l'intégralité de la rencontre, malgré un léger sursaut en début de seconde période. Avec cette défaite, Bath reste dans la deuxième moitié du classement, tandis que les Harlequins assurent eux leur place sur le podium.

London Irish - Newcastle Falcons : 39-17

Les London Irish renouent enfin avec la victoire, et avec la manière ! Défaits lors de ses cinq dernières rencontres, les Londoniens ont retrouvé le sourire et ont inscrit pas moins de cinq essais contre des Falcons dépassés en deuxième période. Grâce à ce succès, Jonathan Joseph et ses coéquipiers ne sont plus lanterne rouge et sont désormais à la hauteur de Bristol et des Newcastle Falcons.

Gloucester - Northampton : 34-19

Malgré deux essais encaissés dans les 20 premières minutes, Gloucester s'est imposé. Face à Northampton, les coéquipiers de Louis Rees-Zammit ont franchi la ligne à quatre reprises tandis que Santiago Carreras a réalisé un sans faute face aux perches. Une victorie bénéfique pour le club de Gloucester, qui grimpe à la quatrième place de Premiership suite à ce succès.

Bristol - Leicester : 26-26

Les Bears de Bristol s'en sortent bien ! Lanterne rouge de Premiership, Bristol a arraché les deux points du match du nul face à Leicester, alors que la partie semblait mal engagée. Menés de 14 points à l'heure de jeu (12-26), les Bears sont parvenus à revenir au score grâce à deux essais inscrits dans le dernier quart d'heure, par Bryan Byrne et Gabriel Ibitoye. Dernier de Premiership, Bristol est revenu à égalité de points avec les London Irish et Newcastle.