Rugbyrama : Vous avez connu une première mi-temps difficile face au Pays-de-Galles, comment expliquer ce léger retard à l’allumage ?

D.D. : Il y a eu beaucoup d’intentions, mais beaucoup de déchet finalement. On n’est pas arrivés à mettre notre jeu en place, c’était assez désordonné et on était un petit peu excités par la rencontre. Il a fallu poser tout ça à la mi-temps et recadrer un peu les joueurs

Le banc a beaucoup apporté ce samedi.

D.D. : On a un groupe de vingt-huit joueurs capables de rentrer à tout moment, d’amener à l’équipe et c’est ce qu’ils ont tous fait. On est assez satisfaits par rapport à la rentrée de tous les garçons. Nous avons dix franchissements assez nets, on se précipite un peu près des lignes mais l’objectif est atteint et c’est le plus important.

Comment expliquer ce déchet dans les secteurs de la touche et de la mêlée fermée notamment ?

D.D. : On travaille beaucoup, l’adversaire nous a pas mal perturbé principalement sur les touches. Il reste encore pas mal de boulot à fournir, des rencontres à aborder donc on va continuer à bien travailler pour essayer de gommer toutes ces scories-là.

Sur quoi allez-vous vous baser pour défier l’Argentine ce mercredi ?

D.D. : On va s’attacher à continuer à produire autant qu’on produit, je crois que c’est notre marque de fabrique. Maintenant, il faudra être plus efficaces, plus pragmatiques par moment pour pouvoir scorer chaque fois qu’on arrive à traverser et à mettre du volume dans le jeu. Les garçons s’y retrouvent énormément, à nous d’être plus précis pour marquer plus.

Sur quoi attendez-vous ces Argentins ?

D.D. : C’est une équipe qui va être très très valeureuse chez elle. De grosses qualités au niveau de l’agressivité forcément, dans les rucks également. Les Argentins sont capables de jouer simplement mais très bien, il faut arriver à répondre à ça en mettant en place une organisation défensive de qualité et rester fidèles à notre jeu de mouvement bien évidemment.