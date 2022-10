Kunavula à Brive, c'est officiel

Le CA Brive a officialisé ce mercredi la venue de Mesulame Kunavula. Ce troisième ligne centre, international fidjien et spécialiste du VII, évoluait à Edimbourg depuis 2019. Il renforce la troisième ligne en l’absence de Rodrigo Bruni.

Après la lourde défaite subie contre Toulouse ce samedi, Esteban Abadie déplorait le manque de profondeur dans l’effectif briviste. Ce mercredi, on apprend que les dirigeants du CAB ont bouclé la signature de Mesulame Kunavula (1,95m, 125kg) pour remplacer Rodrigo Bruni. Le numéro huit bénéficie d’une grande expérience avec la sélection des Fidji (7 sélections) et sur le circuit mondial de rugby à VII (plus de 120 rencontres disputées).

Bordeaux-Bègles piste Tom Willis

Les semaines cauchemardesques que traversent actuellement quelques clubs anglais affolent logiquement le marché des transferts. Quelques jours après la mise en redressement judiciaire des Wasps, l'UBB piste, selon les informations de Sud Ouest, le troisième anglais Tom Willis (23 ans). Son frère Jack (25 ans) pourrait lui aussi débarquer en Top 14, son CV circule.

L'UBB verrait d'un bon oeil la signature de Tom Willis. Le troisième ligne anglais de 23 ans est sans contrat après la liquidation judiciaire des Wasps et le licenciement de tous les employés du club. En ce début de saison, Tom Willis a débuté quatre rencontres dans la peau d'un titulaire avec le club de Coventry.

La programmation du Boxing Day est connue !

La LNR a dévoilé ce mercredi matin la programmation de la treizième journée de championnat, celle du Boxing Day. Le 22 décembre, Toulon-Lyon ouvrira le bal tandis que le derby parisien Racing 92-Stade français le clôturera le 24 décembre à 15 heures. La veille, le Castres olympique se sera déplacé sur la pelouse d'Ernest-Wallon y affronter le Stade toulousain. Voici le programme complet !

C'est sans contestation possible une des journées les plus attendues de la phase régulière. Ce treizième week-end de Top 14 est celui du Boxing Day lors de cet exercice 2022/2023. Tout débutera le 22 décembre au soir par l'affrontement entre Toulon et Lyon, prévu sur la pelouse de Mayol. S'en suivra ensuite un multiplex le lendemain, 23 décembre, à 18h45. Quatre rencontres au programme dont Brive-Clermont et La Rochelle-UBB. Quelques heures plus tard, les regards seront tournés vers Ernest-Wallon pour suivre le toujours alléchant Toulouse-Castres, le coup d'envoi sera donné à 21 heures.

Deux ans de plus pour Sébastien Taofifenua à Lyon

Sébastien Taofifenua prolonge de deux saisons avec Lyon ! Le club rhodanien a annoncé la nouvelle ce mercredi. Alors qu'il était en fin de contrat à l'issue de la saison, l'ancien pilier de Perpignan, Bordeaux-Bègles et Toulon est désormais lié au LOU jusqu'en 2025. Actuellement blessé, le joueur de 30 ans a pris part à 6 rencontres cette saison sous la tunique lyonnaise.

Bonne nouvelle pour les supporters lyonnais. Au club depuis l'été 2021, Sébastien Taofifenua vient de prolonger son contrat le liant au LOU jusqu'en 2025. Pour sa première saison, l'international français (2 sélections) a disputé dix-sept rencontres de championnat avec le club rhodanien. Pour ce qui est de cet exercice 2022/2023, il a déjà pris part à six matchs, dont quatre dans la peau d'un titulaire. Cette prolongation démontre toute la confiance accordée par le staff mené par Xavier Garbajosa au pilier.

L'Irlande dévoile son groupe pour la tournée d'automne

La fédération irlandaise a dévoilé un premier groupe de 37 joueurs pour préparer la tournée d'automne. Jonathan Sexton est capitaine, tandis six joueurs n'ont jamais été sélectionnés. Une absence est à noter, celle de l'ouvreur Ross Byrne.

Jonathan Sexton (37 ans, 108 sélections) a été nommé par le staff de l'Irlande pour mener le groupe irlandais à travers cette tournée d'automne, qui verra le XV du Trèfle affronter l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie. Une sélection A va affronter les "All Blacks XV". Six joueurs n'ont encore aucune sélection : Ciaran Frawley, Jeremy Loughman, Joe McCarthy, Calvin Nash, Jimmy O'Brien et Cian Prendergast. Une absence est à noter, celle de Ross Byrne.

Le groupe irlandais

Arrières/Ailiers : Robert Baloucoune, Mack Hansen, Hugo Keenan, Mike Lowry, Calvin Nash, Jimmy O'Brien, Jacob Stockdale.

Centres : Robbie Henshaq, Stuart McCloskey, Garry Ringrose.

Demis d'ouverture : Joey Carbery, Ciaran Frawley, Jonathan Sexton (cap.).

Demis de mêlée : Craig Casey, Jamison Gibson-Park, Conor Murray.

Troisième ligne : Ryan Baird, Jack Conan, Gavin Coombes, Caelan Doris, Peter O'Mahony, Cian Prendergast, Nick Timoney, Josh van der Flier.

Deuxième ligne : Tadhg Beirne, Joe McCarthy, James Ryan, Kieran Treadwell.

Talonneurs : Dave Heffernan, Rob Herring, Dan Sheehan.

Piliers : Finlay Bealham, Tadhg Furlong, Cian Healy, Jeremy Loughman, Tom O'Toole, Andrew Porter.