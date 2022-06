Les nouvelles coupes d'Europe, la compo des Barbarians... Voici les cinq infos de ce lundi !

C'est officiel, trois équipes sud-africaines du United Rugby Championship participeront à la Champions Cup la saison prochaine. Le tirage des poules aura lieu le 28 juin à l'Aviva Stadium, tout comme la finale qui se déroulera le 20 mai. Le calendrier complet et les 24 équipes qualifiées, on vous dit tout !

Les informations principales concernant la Challenge Cup 2022/2023 sont tombées. La compétition se disputera avec deux poules de dix équipes, une phase de poule de quatre matchs et une phase finale avec huitième, quart, demie et finale, sur match simple. Nouveauté pour la saison prochaine, deux équipes sud-africaines (les Lions et les Cheetahs) prendront part à la compétition.

Avec Fabien Galthié à sa tête, les joueurs français sont en très grand nombre dans cette liste des Barbarians britanniques. Hormis l'Anglais Kruis, il n'y a que des joueurs évoluant en Top 14 ou Pro D2 convoqués. Le géant Skelton est appelé en deuxième ligne. Le match aura lieu dimanche à Twickenham.

Dans ce groupe de 36 joueurs, le capitaine Sam Cane fait partie des rares anciens à rester, malgré la menace de renouvellement après les défaites retentissantes contre la France et l'Irlande lors de la tournée en hémisphère nord fin 2021.

Le rugby amateur nous offre souvent des images de passion et d'amitié et celles-ci feront frissonner tous les passionnés. Les joueurs de Rennes ont remporté cette finale de champion de France au courage et on comprend comment il est venu !