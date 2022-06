La compétition se déroulera comme cette année avec deux poules de 12 équipes et quatre journées en phase de poules. Le tirage au sort de ces poules se fera le 28 juin prochain à l'Aviva Stadium de Dublin.

Pour bien comprendre, les deux finalistes de chaque championnat seront dans le chapeau 1, les demi-finalistes seront dans le chapeau 2, les 5ème et 6ème dans le chapeau 3 et les 7ème et 8ème seront dans le chapeau 4. À noter "que les clubs d’un même championnat qui sont dans le même chapeau ne pourront pas se retrouver dans la même poule". Par exemple, les deux finalistes du Top 14 ne seront pas dans la même poule, idem pour les autres championnats.

Ensuite, les huit premiers de la poule A et ceux de la poule B sont qualifiés pour la phase finale. À l'inverse de cette saison, les huitièmes de finale se joueront en match unique et non plus aller-retour. La finale se disputera à l'Aviva Stadium le samedi 20 mai 2023.

Les équipes qualifiées :

TOP 14 : Castres Olympique, Montpellier Hérault Rugby, Union Bordeaux-Bègles, Stade Toulousain, 5) Stade Rochelais, 6) Racing 92, 7) ASM Clermont Auvergne, 8) Lyon

Gallagher Premiership : Leicester Tigers, Saracens, 3) Harlequins, 4) Northampton Saints, 5) Gloucester Rugby, 6) Sale Sharks, 7) Exeter Chiefs, 8) London Irish

United Rugby Championship : Stormers, Bulls, 3) Leinster Rugby, 4) Ulster Rugby, 5) Sharks, 6) Munster Rugby, 7) Edinburgh Rugby, 8) Ospreys

Les chapeaux connus :

Chapeau 1 : Top 14 indéterminé, Leicester Tigers, Saracens, Stormers, Bulls.

Chapeau 2 : Top 14 indéterminé, Harlequins, Northampton, Leinster, Ulster.

Chapeau 3 : La Rochelle, Racing 92, Gloucester, Sale Sharks, Sharks, Munster.

Chapeau 4 : Clermont, Lyon, Exeter, London Irish, Edimbourg, Ospreys.

Le calendrier :

Journée 1 : 9/10/11 décembre 2022

Journée 2 : 16/17/18 décembre 2022

Journée 3 : 13/14/15 janvier 2023

Journée 4 : 20/21/22 janvier 2023

Huitièmes de finale : 31 mars / 1er / 2 avril 2023

Quarts de finale : 7/8/9 avril 2023

Demi-finales : 28/29/30 avril 2023

Finale : samedi 20 mai 2023 ( à l'Aviva Stadium, Dublin)