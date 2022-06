L'ancien international de rugby à XIII Roger Tuivasa-Sheck a été appelé lundi chez les All Blacks aux côtés de cinq autres nouveaux venus pour préparer la série de trois tests matchs en juillet contre l'Irlande.

A 15 mois de la Coupe du monde en France, l'absence la plus notable est celle du demi de mêlée TJ Perenara aux 78 capes, remplacé par Folau Fakatava (Otago Highlanders).

Fakatava, né aux Tonga, a été déclaré éligible pour jouer avec les All Blacks en mai seulement par World Rugby.

Les autres novices sont l'arrière Tuivasa-Sheck, les joueurs de Leicester Fainga'anuku et Stephen Perofeta, ainsi que les avants Aidan Ross et Pita Gus Sowakula.

Tuivasa-Sheck, 29 ans, ancien espoir du rugby à XV, a brillé dans le championnat national de rugby à XIII, où il a été sacré meilleur joueur en 2018, avant de revenir au XV l'an dernier.

Le coach Ian Foster a dû composer avec les blessures de trois candidats à la sélection: le pilier Joe Moody, l'ailier Ethan Blackadder et le centre Anton Lienert-Brown.

L'Irlande a surclassé les All Blacks 29-20 en novembre à Dublin et a remporté trois des cinq dernières confrontations, mais n'a jamais gagné sur les terres néo-zélandaises en 12 matchs.

"Ce sera la plus grande série à domicile pour les All Blacks depuis la tournée des Lions britanniques et irlandais en 2017", a déclaré Foster.

"Il y a des attentes énormes autour (de cette série) et ce sera extrêmement disputé".

Le premier test contre l'Irlande aura lieu à l'Eden Park à Auckland le 2 juillet avant une deuxième rencontre une semaine plus tard à Dunedin et une dernière à Wellington le 16 juillet.

Avants : Codie Taylor, Samisoni Taukei'aho, Dane Coles, Nepo Laulala, Ofa Tuungafasi, Angus Ta'avao, Karl Tu'inukuafe, George Bower, Aidan Ross, Brodie Retallick, Sam Whitelock, Josh Lord, Tupou Vaa'i, Scott Barrett, Sam Cane (cap.), Pita Gus Sowakula, Ardie Savea, Dalton Papalii, Akira Ioane, Hoskins Sotutu.

Arrières : Aaron Smith, Folau Fakatava, Finlay Christie, Beauden Barrett, Stephen Perofeta, Richie Mo'unga, Rieko Ioane, Jack Goodhue, Quinn Tupaea, Roger Tuivasa-Sheck, David Havili, Leicester Fainga'anuku, Caleb Clarke, Sevu Reece, Jordie Barrett, Will Jordan.