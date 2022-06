Le format de la compétition ne bouge donc que très peu. La seule grande nouveauté de la Challenge Cup reste l'intégration des deux provinces sud-africaines des Lions de Johannesburg provenant de l'URC, et des Cheetahs de Bloemfontein qui ont eux été invités.

Les équipes engagées :

Il y aura donc deux poules de dix équipes. Parmi les vingt clubs engagés, on retrouve six représentants du Top 14 (Toulon, Pau, Stade français, Brive, Perpignan et Bayonne), cinq représentants du Gallagher Premiership (les Wasps, Bristol, Worcester, Newcastle et Bath), huit représentants du United Rugby Championship (Glasgow, les Scarlets, le Connacht, les Lions, Benetton Rugby, Cardiff, les Dragons de Newport et les Zebres), ainsi que les Cheetahs.

Le format de la compétition :

La compétition se déroulera sur huit week-ends, quatre consacrés à la phase de poules à partir de décembre et quatre à la phase finale. Les qualifiés pour les hutièmes de finales seront les six premiers des deux poules et les neuvièmes et dixièmes de Champions Cup. La finale se jouera le 23 mai 2023 à l'Aviva Stadium de Dublin. Les matchs de phase finale se joueront sur match simple.

Le tirage au sort :

Il ne reste donc plus qu'à déterminer les poules. Pour cela, un tirage au sort aura lieu le mardi 28 juin prochain en direct depuis l’Aviva Stadium. Les clubs seront placés dans trois chapeaux en fonction de leur classement dans leur championnat respectif. Afin de respecter l'aspect international de la compétition, les clubs d'un même championnat ne pourront pas s'affronter pendant la phase de poules.

Chapeau 1 : Toulon, Pau, les Wasps, Bristol, Glasgow et les Scarlets

Chapeau 2 : Stade français, Brive, Worcester, Newcastle, le Connacht, les Lions, Benetton Rugby et Cardiff

Chapeau 3 : les Dragons, les Zebres, l’Aviron Bayonnais, l’USAP, Bath et les Cheetahs

Chaque club affrontera donc deux clubs de pays étrangers sur match aller-retour. Toutefois, les équipes de Top 14 de Premiership du chapeau 2 de ne pourront jouer que contre des provinces d'URC, afin d'éviter les matchs entre deux clubs d'un même championnat.

Le calendrier :

Journée 1 : 9/10/11 décembre 2022

Journée 2 : 16/17/18 décembre 2022

Journée 3 : 13/14/15 janvier 2023

Journée 4 : 20/21/22 janvier 2023

Huitièmes de finale : 31 mars/ 1er /2 avril 2023

Quarts de finale : 7/8/9 avril 2023

Demi-finales : 28/29/30 avril 2023

Finale : vendredi 19 mai 2023 ; Aviva Stadium, Dublin.