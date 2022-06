Après une saison très compliquée, le Stade Français cherche à se relancer et passe pour cela par un gros recrutement. Ce mardi, le club a officialisé l'arrivée de huit recrues. La vedette de ce recrutement est bien évidemment Morgan Parra qui arrive de l'ASM. Les lignes arrières pourront aussi compter sur l'arrivée de Stéphane Ahmed (23 ans) en provenance de Montauban, mais aussi sur le retour de prêt de Sione Tui, depuis deux ans à Carcassonne. Mickaël Ivaldi (32 ans) arrive de Lyon pour prendre le poste de talonneur, il sera accompagné par Lucas Peyresblanques (24 ans) en provenance de Biarritz. Matthieu Hirigoyen (23 ans), Giovanni Habel-Kueffner (26 ans), Giorgi Tsutskiridze (25 ans), Julien Ory (26 ans) sont les dernières recrues venant compléter ce pack remodelé.

Suite à la défaite face à Bayonne pour la montée en Top 14, une autre mauvaise nouvelle vient secouer les Landais à l'approche du match d'accession contre Perpignan : leur ailier Naituvi, 9 essais cette saison, veut annuler son contrat le liant au club jusqu'en 2023. Courtisé par plusieurs clubs dont le Racing 92, le Fidjien a saisi le conseil des prud'hommes à cause d'une clause négociée en 2020 qui est aujourd'hui au coeur du différend entre le joueur et le club.

Alors qu'ils étaient déjà qualifiés pour les phases finales de la Major Rugby League (Ligue Majeure de Rugby) des Etats-Unis, les LA Giltinis, tenants du titre, sont disqualifiés. Si aucune raison n'a pour l'instant été donnée, plusieurs media mettent en avant le salary cap (plafond salarial) qui n'aurait pas été respecté. Elle n'est d'ailleurs pas la première équipe à avoir été disqualifiée cette saison, puisque les Austin Gilgronis ont aussi été éjectés de la compétition. Il s'agit ici des équipes ayant terminé première et deuxième de la conférence Ouest de la MLR.

Le Stade toulousain l'a officialisé ce mardi : Thibaud Flament sera Toulousain jusqu'en 2026. Le club, dans son projet #trajectoire2027 renforce son effectif et verrouille ses joueurs importants. Du haut de ses 25 ans et 2,03m, il a su s'imposer dans l'effectif toulousain qu'il n'a rejoint qu'en octobre 2020, et a impressionné jusqu'à intégrer le XV de France de Fabien Galthié.

Via le compte Twitter de son président Jean-Baptiste Aldigé, le Biarritz Olympique a officialisé l'arrivée du centre international australien Joe Tomane (32 ans, 17 sélections) jusqu'en 2024. Évoluant actuellement au Japon aux Black Rams Tokyo, il devrait retrouver une vieille connaissance au centre : Tevita Kudriani.