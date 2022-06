C'est un véritable coup de tonnerre dans la Major League Rugby. Les Los Angeles Giltinis, tenants du titre, ont été disqualifiés de la compétition ce mardi soir. C'est la MLR qui l'a annoncé dans un communiqué, via ses réseaux sociaux, en annonçant que le club californien avait commis "une violation des règles" de la compétition. Actuelle équipe de l'ancien Wallaby et Toulonnais Matt Giteau (39 ans, 103 sélections) ou encore de Dave Dennis (36 ans, 18 sélections), c'est aussi le club qui avait accueilli Adam Ashley-Cooper (38 ans, 121 sélections) en 2021.

Si aucune précision n'a été donné par la Ligue, il semble selon plusieurs médias que cette disqualification soit liée à un non-respect du salary cap (plafond salarial). Elle n'est pas la première équipe à avoir été disqualifiée cette saison, puisque les Austin Gilgronis ont aussi été éjectée de la compétition. Il s'agit ici des équipes ayant terminé première et deuxième de la conférence Ouest de la MLR.

Giltinis s'était qualifié pour les demi-finales de conférence du championnat et devait affronter les Houston SaberCats. L'équipe texane est donc directement qualifiée en finale et affrontera le vainqueur du duel entre les Seattle Seawolves et les San Diego Legion. Ce scandale arrive seulement quelques semaines après la nomination des États-Unis comme hôte de la coupe du monde 2031. Pour Giteau, il pourrait s'agir d'une fin de carrière au goût amère.