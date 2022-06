C'est une saison à oublier que vient de clôturer le Stade français. Après avoir terminé à la onzième place du Top 14, le club de la capitale va ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Les légendaires Antoine Burban et Waisea Nayacalevu ne porteront, par exemple, plus la tunique rose lors des prochains mois. Ce mardi, pas moins de huit recrues ont été officialisées du côté des soldats roses (plus un retour de prêt). Petit tour d'horizon des nouveaux visages qui fouleront la pelouse de Jean-Bouin lors des futures saisons.

La vedette est bien évidemment Morgan Parra. Le demi de mêlée de 33 ans arrive en provenance de Clermont après avoir passé treize ans en Auvergne. L'international aux 72 sélections avec le XV de France pose ses valises pour mener un jeu parisien décevant cette saison. La ligne arrière rose verra également débarquer l'ailier montalbanais Stéphane Ahmed (23 ans) et revenir Sione Tui (22 ans) prêté depuis deux saisons du côté de Carcassonne.

Devant, il va également y avoir du changement. En premier lieu, au poste de talonneur. Le Lyonnais, Mickaël Ivaldi (32 ans) et le Biarrot, Lucas Peyresblanques (24 ans) évolueront au centre de la première ligne rose. Ce dernier arrive du BO avec le troisième ligne Mathieu Hirigoyen (23 ans). Le Basque, meilleur plaqueur du Top 14 cette saison, vient renforcer la troisième ligne en compagnie du Palois, Giovanni Habel-Kueffner (26 ans), l'Aurillacois Giorgi Tsutskiridze (25 ans) et le Toulonnais Julien Ory (26 ans).

Gustard et Kent dans le staff

Huit nouveaux joueurs, mais également deux nouveaux membres dans le staff ! En tout premier lieu, l'Anglais Paul Gustard arrive, comme annoncé dans les colonnes de Midi Olympique, en tant qu'entraîneur de la défense. Il officiait cette saison du côté de l'Italie, avec le Benetton Trévise. L'autre renfort se nomme James Kent. L'Australo-Français fait partie du club de la capitale depuis 2019 au sein de centre de formation. Il sera désormais chargé des skills de l'équipe première.