Hodge, qui compte 57 sélections, remplace Tom Wright après les difficultés rencontrées par les Wallabies dans le défi aérien lors de la défaite démoralisante contre l'Argentine à San Juan il y a un peu moins de quinze jours (48-17). Hodge est l'un des six changements apportés à l'équipe qui s'est lourdement inclinée, Wright revenant à l'aile droite et Marika Koroibete à l'aile gauche pour cette rencontre disputée à Adélaïde.

Noah Lolesio s'est vu offrir une nouvelle chance au poste de demi d'ouverture, Quade Cooper étant blessé et James O'Connor ayant été écarté du groupe après avoir été titulaire lors du dernier test. Lolesio, 22 ans, a été utilisé par Rennie lors des trois tests contre l'Angleterre cette année, mais il a ensuite été remplacé par Cooper, qui a été préféré à O'Connor. Le vétéran Bernard Foley, qui n'a pas joué pour les Wallabies depuis la Coupe du monde 2019 mais qui a été rappelé à la surprise générale, n'a finalement pas été retenu dans la liste des 23.

"C'est génial d'avoir un certain nombre de joueurs expérimentés de retour dans le coup ce week-end", a déclaré Rennie. "Nous comprenons que le respect se gagne au quotidien et nous avons l'occasion de le gagner contre les champions du monde en titre samedi après-midi", a-t-il ajouté. L'entraîneur adjoint Dan McKellar a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'équipe relève le défi. "Nous étions assez dégoûtés de notre performance à San Juan", a-t-il assuré.

"Vous avez deux choix, râler et blâmer les autres ou rester soudés, rester ensemble et prendre en compte les commentaires", a souligné McKellar. Nic White est de nouveau aligné à la mêlée, et le centre Hunter Paisami revient dans l'équipe de départ à la place de Lalakai Foketi, reprenant son association avec Len Ikitau. Après avoir quitté l'Argentine prématurément pour un deuil familial, Allan Alaalatoa est de retour au poste de pilier droit aux côtés du talonneur Folau Fainga'a et de James Slipper.

Ce dernier est de nouveau le capitaine de l'équipe en l'absence de Michael Hooper, qui s'est mis en retrait du groupe afin de préserver sa santé mentale. Matt Philip remplace Darcy Swain en deuxième ligne aux côtés de Rory Arnold, tandis que la ligne arrière composée de Jed Holloway, Fraser McReight et Rob Valetini reste inchangée.

Composition de l'Australie contre l'Afrique du Sud : 15. Hodge - 14. Wright, 13. Ikitau, 12. Paisami, 11. Koroibete - 10. (o) Lolesio, 9. (m) White - 8. Valetini, 7. McReight - 6. Holloway, 5. Philip, 4. Arnold - 3. Alaalatoa, 2. Fainga'a, 1. Slipper (cap.)

Remplaçants : Porecki, Sio, Tupou, Swain, Leota, Samu, McDermott, Kellaway