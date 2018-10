Four Nations - Goodhue titulaire avec les Blacks contre l'Afrique du Sud

Le joueur des Crusaders, âgé de 23 ans, sera associé au fantasque Sonny Bill Williams dans cette revanche face au Boks, qui les avaient battu 36-34 contre toute attente à Wellington, mi-septembre. Hansen, qui vient de remporter son troisième Rugby Championship d'affilée, son sixième au total, a expliqué ce choix par son désir de préparer le Mondial-2019 au Japon, où les All Blacks champions du monde seront l'équipe à battre.

"On sait pas mal de choses sur Crotty et Goodhue mais moins sur Sonny Bill Williams et Goodhue. Toute l'année, on a essayé de trouver la meilleure combinaison pour le future et ce match nous offre l'opportunité d'y voir plus clair", a expliqué le sélectionneur néo-zélandais. Outre Goodhue, le capitaine Kieran Read, le demi de mêlée Aaron Smith et le pilier Owen Franks font, eux aussi, leurs retours dans le XV néo-zélandais après avoir été laissés au repos face aux Pumas argentins la semaine dernière (35-17).

La compo des Blacks :

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : 15. B. Smith - 14. Naholo, 13. Goodhue, 12. S. B. Williams, 11. Ioane - (o) 10. B. Barrett, (m) 9. A. Smith - 8. Read (cap.), 7. Cane, 6. Frizell - 5. S. Barrett, 4. S. Whitelock - 3. O. Franks, 2. Taylor, 1. Tu'inukuafe

Les remplaçants : 16. Harris, 17. Perry, 18. Tu'ungafasi, 19. Tuipulotu, 20. A. Savea, 21. TJ Perenara, 22. Mo'unga, 23. Crotty

Résultats de la Nouvelle-Zélande :

Samedi 18 août : Australie - Nouvelle-Zélande (13-38)

Samedi 25 août : Nouvelle-Zélande - Australie (40-12)

Samedi 8 septembre : Nouvelle-Zélande - Argentine (46-24)

Samedi 15 septembre : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud (34-36)

Dimanche 30 septembre : Argentine - Nouvelle-Zélande (17-35)