Selon nos informations, l'ouvreur et capitaine du pays de Galles Dan Biggar (33 ans, 105 sélections) s'est engagé avec le Rugby Club Toulonnais pour le reste de la saison. Alors que son départ des Northampton Saints avait été officialisé il y a quelques semaines, c'est donc le club de la rade, en quête d'un ouvreur international, qui décroche le gros lot. S'il arrive dès maintenant pour disputer la suite de la saison sur la rade, l'ancien des Ospreys est actuellement blessé au genou. Sa date de retour n'est pas encore connue mais il est déjà certain qu'il manquera la tournée de novembre avec sa sélection.

C'est une information Midi Olympique : dernièrement, les contacts entre le capitaine des champions du monde sud-africains Siya Kolisi et le Racing 92 ont été renoués. Dès lors, le Springbok va-t-il débarquer en Top 14 après le Mondial ? Dossier complexe... Le flanker l'a reconnu ce lundi : "Oui j'ai envie de jouer en France et de faire comme John Smit qui avait également joué là-bas. Ce serait une belle expérience mais je suis encore sous contrat avec les Sharks et lié à l'Afrique du Sud." Pour le Racing 92, la signature de l’enfant de Port Elizabeth serait toutefois un énorme coup réalisé sur le marché des transferts et une preuve, s’il le fallait encore, que le club de Jacky Lorenzetti et Laurent Travers reste l’un des plus attractifs du vieux continent

Comme annoncé par le Midi Olympique la semaine dernière, le Stade français a officialisé l'arrivée du Springbok Vincent Koch (32 ans, 32 sélections). Recruté pour pallier l'absence de Paul Alo-Emile, le pilier sud-africain rejoindra la capitale aux côtés de Paolo Odogwu et Peniasi Dakuwaqa, qui compenseront les blessures de Sefanaia Naivalu et Telusa Veainu.

Après le carton rouge reçu contre Pau lors de la 7ème journée de Top 14, Marcos Kremer a écopé de trois semaines de suspension. Initialement suspendu six semaines pour "brutalité", le troisième ligne aile du Stade français a vu sa sanction se réduire pour bonne conduite et expression de remords. L'international argentin sera donc requalifié à partir du 7 novembre. Appelé par les Pumas pour préparer la tournée d'automne, Marcos Kremer manquera le match le match face à l'Angleterre, prévu le 6 novembre.

Dans un communiqué, France 2023 a officialisé aujourd'hui le lieu du camp de base de la Namibie lors de la prochaine Coupe du monde. C'est à Aix-les-Bains, en Savoie, que les Namibiens se prépareront lors de cette échéance si particulière. Les derniers vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations sont dans le groupe avec la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et l'Uruguay. Qualifiés en battant largement le Kenya (36-0), en finale des qualifications africaines à Provence, les Namibiens se trouvent donc dans un groupe plus que relevé. Les coéquipiers de Tijuee Uanivi participeront à la leur septième Coupe du monde l'année prochaine.