Dans sa volonté de rendre encore plus divertissant le rugby et d’accroître sa visibilité, World Rugby a fait plusieurs annonces concernant l’arbitrage. Si certaines – novatrices – sont encore au stade expérimental, d’autres prendront effet dès le 19 mars.

Suite à la troisième édition du "Shape of the game" ("la forme du jeu") – réunissant toutes les Fédérations et composantes du rugby – World Rugby a annoncé des changements pour les arbitres dès ce mardi. Mais les idées les plus "novatrices" devront encore être examinées par le conseil de World Rugby lors d’une réunion le 9 mai prochain. Récapitulatif.

Ce qui va changer le 19 mars 2024

- Règle 15.17 : "Les joueurs devront jouer le ballon plus rapidement quand celui-ci a été clairement gagné par une équipe dans un ruck. Il sera demandé aux arbitres de dire "jouez-le" plus tôt. Dès lors, le ballon devra être joué et quitter le ruck dans les cinq secondes qui suivent cette instruction."

Cette règle est déjà en vigueur mais les officiels seront amenés à être plus vigilants avec les demis de mêlée.

- Règle 19.10 : "Les talonneurs devront maintenir un pied-frein complet pour aider à la stabilité et la sécurité de la mêlée pendant la séquence d’engagement. Tout ajustement devra maintenir l’action du frein."

Expérimentée lors des Tournois masculin, féminin et moins de 20 ans en 2022, cette règle a convaincu World Rugby. Les talonneurs doivent donc s’assurer qu’un de leur pied, appelé pied-frein, est tendu en direction de son vis-à-vis pendant toute la phase d’engagement dans la mêlée. L’arbitre pourra sanctionner si un des deux talonneurs ne respecte pas la règle.

- Règle 6.29 : "Renforcement strict des règles expérimentales de 2022 concernant l’entrée des porteurs d’eau dans l’aire de jeu."

Ainsi, World Rugby veut voir moins de porteurs d’eau sur la pelouse, pour ne pas que cela soit au détriment du jeu. On se souvient que pendant la demi-finale du Mondial 2023 entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud, les arrêts de jeu avaient été nombreux avec beaucoup de personnes entrant sur la pelouse à chaque phase arrêtée. Cela avait provoqué l’agacement de Ben O’Keeffe en deuxième période.

Ce qui pourrait rapidement évoluer

C’est la deuxième phase décidée par World Rugby avec plusieurs possibles modifications de règles, "en vue d’une adoption à l’échelle mondiale", précise l’unité dirigeante du rugby mondial. Cet ensemble sera examiné par le conseil de World Rugby le 9 mai prochain. "Chaque amendement vise à améliorer la fluidité du jeu".

- Ajustements à la règle 10, "concernant les joueurs en jeu en cas de coups de pied dans le jeu courant, conformément à l’expérimentation en cours dans le Super Rugby Pacific, qui vise à réduire les épisodes de ping pong rugby."

Ici, c’est la règle dite "Dupont" qui est visée.

- "Suppression de l’option mêlée lors d’un coup de pied franc, réduisant ainsi les temps morts".

Ce qui serait un grand changement dans le monde du rugby avec uniquement les options jeu au pied ou jeu à la main de possibles.

- "Interdiction de la pratique dite du "croc roll" (déblayage), afin de renforcer l’accent mis sur la santé des joueurs."

Le croc roll ou prise crocodile peut être très dangereux pour le défenseur. Aujourd’hui en Top 14, le geste est autorisé seulement "si le déblayeur tombe à côté du joueur. Mais s’il retombe sur la jambe, il faut sanctionner", avait confirmé Franck Maciello, le directeur national de l’arbitrage à la FFR.

- Carton rouge de 20 minutes. "Un élément important à prendre en compte sera la possibilité de cumuler des sanctions hors terrain plus sévères pour les fautes commises avec un test à l’échelle mondiale de carton rouge, où un joueur ayant reçu un carton est exclu pour la durée du match, mais peut être remplacé par un autre joueur après 20 minutes."

- Phase de plaquage/ruck. "Une révision majeure des questions de sécurité et de spectacle en ce qui concerne la phase post-plaquage, par exemple l’impact de la contestation du ballon au sol, la récupération par opposition à un jeu qui repousse l’adversaire."

C’est l’un des grands défis de l’arbitrage du rugby, les fameuses phases de rucks où il est presque impossible pour un arbitre d’avoir 100 % de bonnes décisions dans un match où plus de 150 rucks sont disputés.

Phase de ruck lors de France - Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2024. Icon Sport - Johnny Fidelin

Les règles expérimentales qui vont être testées

Les règles ci-dessous ne prendront pas effet immédiatement. Ce sont des idées expérimentales que World Rugby aimerait tester "en circuit fermé" par des fédérations et propriétaires de compétitions. La volonté est toujours la même : "améliorer la fluidité du jeu".

- "Extension du shot clock (temps imparti, déjà utilisé pour les transformations et les pénalités) pour la mêlée et les touches et diminution du temps alloué pour les coups de pied."

Comprenez un temps limité pour disputer les mêlées et les touches ainsi qu’une réduction dudit temps imparti pour les buteurs (aujourd’hui ils disposent de 90 secondes pour une transformation et de 60 secondes pour une pénalité).

- "Possibilité de marquer le ballon à l’intérieur de la ligne des 22 mètres à partir d’un renvoi, ce qui favorise les options en attaque."

Un arrêt de volée sur un coup d’envoi, c’est l’une des options discutées par World Rugby. Elle pourrait permettre aux équipes de chercher des renvois courts et donc de disputer la réception au lieu de voir les défenses s’organiser pendant de longues secondes pour se dégager.

- Le ballon doit être joué après que le maul a été arrêté une fois, pas deux".

- "Protection du neuf à la base de la mêlée, du ruck et du maul, suite à des essais réussis en Major League Rugby aux États-Unis et dans des compétitions d’élite et locales en Nouvelle-Zélande."

Ce point doit encore être précisé car si le 9 est intouchable après un ruck ou un maul, cela changerait complètement la pression mise sur les rucks. D’autant que ce n’est pas toujours le numéro 9 en position de relayeur.

- "Jeu courant pour la touche pas droite si l’introduction n’est pas contestée."

Si une touche pas droite d'une équipe A n'est pas contestée par l'équipe B, l'équipe A peut quand même jouer après le lancer.

Afrique du Sud - Angleterre en demi-finale du Mondial. Icon Sport - Hugo Pfeiffer

Après une Coupe du monde où l’arbitrage a fait beaucoup parler, parfois au détriment du "jeu", World Rugby semble avoir la volonté de faire évoluer les règles pour que le rugby soit plus accessible, et lisible par un plus large public. Bill Beaumont, son président, a encouragé ce changement. "Le rugby a toujours été synonyme de changement. Depuis 200 ans, notre sport est né d’un désir d’évolution, et c’est avec cet esprit que nous cherchons à inspirer la prochaine génération de supporters et de joueurs. […] Cela implique d’être audacieux, d’embrasser le changement en améliorant l’aspect divertissant, en rendant nos joueurs plus accessibles, et en simplifiant la terminologie et le langage pour expliquer le rugby à ceux qui ne sont pas encore séduits par ce sport." Prochain rendez-vous, le conseil de World Rugby le 9 mai.