Le Stade français se renforce. Actuel deuxième de Top 14, le club de la capitale a fait appel à trois jokers médicaux pour combler les absences longue durée de plusieurs joueurs. Et pour ce faire, Gonzalo Quesada et son staff se sont tournés vers les London Wasps, qui vivent une des situations les plus délicates de leur histoire. En proie à de gros problèmes financiers, les Londoniens ont été mis sous tutelle et contraints de licencier l'intégralité des joueurs et entraîneurs. L'occasion pour Paris de se rapprocher de Vincent Koch et de Paolo Odogwu. Champion du monde avec les Springboks en 2019, le premier cité avait rejoint Coventry en provenance des Saracens durant l'intersaion. Quant à l'ailier anglais, il jouait pour les Noir et Jaune depuis 2019. A 25 ans, celui qui est également capable d'évoluer au poste de centre ne connaît pour le moment aucune sélection avec le XV de la Rose.

Dernier joueur à s'être engagé avec les Soldats roses, Peniasi Dakuwaqa débarque lui des îles Cook, du club de Tupapa Maraerenga. Pouvant être aligné à l'aile ou à l'arrière, il remplacera Telusa Veainu, victime d'une grave blessure au genou avec la sélection tongienne en juillet dernier.