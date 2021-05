Programmé initialement du 18 septembre au 16 octobre, le Mondial "sera caractérisée par des périodes de repos plus longues pour toutes les équipes", a indiqué l'instance dirigeante du rugby mondial. Toutes les équipes disposeront ainsi d'un minimum de cinq jours de repos entre les matchs, a ajouté World Rugby. Cette mesure s'aligne sur celle approuvée cette année pour la prochaine Coupe du monde masculine de rugby, organisée en 2023 en France. L'allongement de la durée du tournoi permet également de revoir le calendrier: tous les matches se dérouleront ainsi le samedi et le dimanche, sans se chevaucher.

La phase de poules se déroulera lors des week-ends du 8-9, 15-16 et 22-23 octobre 2022 à Auckland (Eden Park), à Whangarei (Northlands Events Centre) et à Henderson (Waitakere Stadium), dans la banlieue d'Auckland. Les quarts de finale auront lieu les 29 et 30 octobre, suivis des demi-finales le samedi 5 novembre. La finale sera disputée le samedi 12 novembre à l'Eden Park. Le programme détaillé des matches et les horaires de diffusion seront annoncés ultérieurement, a précisé World Rugby.

Douze équipes participeront à la compétition et seront réparties dans trois groupes. La France figure dans le groupe C avec l'Angleterre, l'Afrique du Sud et les Fidji. Le groupe B rassemble le Canada, les Etats-Unis ainsi qu'une nation européenne et une sélection asiatique pas encore qualifiées. Le groupe A réunit la Nouvelle-Zélande l'Australie, le pays de Galles et un pays vainqueur d'un tournoi de qualification dont l'identité n'est pas encore connu.