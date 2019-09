Il faut être honnête, l’affiche et le jeu de ce match du 3e jour de ce Mondial nippon ont été du même niveau. Plutôt modestes. Les Africains ont eu le mérite d’ouvrir le score d’un essai de Stevens avant une réaction transalpine avec expérience mais avec de gros soucis en touche.

Heureusement pour les hommes de Conor O’Shea, la mêlée a été une rampe de lancement sérieuse et dominatrice. Elle a surtout permis de marquer leur premier essai, de pénalité, histoire de rentrer dans leur match. En suivant, les Latins auront marqué un total de sept essais, bonus offensif à la clé, contre trois tout de même pour les coéquipiers de Van Jaarsveld.

Parisse et sa 5e Coupe du monde

Recordman du nombre de participation, le N°8 Sergio Parisse a tenté de mettre les siens dans le sens de la marche mais sans succès pour ce qui est marquer ou faire marquer, comme il en a toujours eu l’habitude. Symptomatiquement, trois mêlées à 5m et trois charges du N°8 de Toulon et historiquement du Stade Français ne lui ont pas permis de fêter ce nouveau tournoi mondial d’un essai.

Malheureusement, la météo a aussi décidé de se mêler de ce match. Une forte pluie a accompagné le deuxième acte, rendant le jeu fluide et aéré rare. La réaction namibienne avec deux essais en première main de Greyling puis Plato ont redonné le sourire à des spectateurs qui ont aussi retrouvé le soleil au dessus de leur tête.

Dorénavant, l’Italie va préparer le prochain match contre Canada quand la Namibie a fait de son dernier de poule match contre ce même adversaire son unique objectif d’une premier victoire possible en Coupe du monde. Avant cela, il faudra en passer par les All Blacks et les Springboks. Dur.