Les supporters du Munster vont encore voir Matthis Lebel dans leurs cauchemars. L’ailier Toulousain hantait déjà leurs nuits depuis la saison dernière, quand il avait inscrit l’essai de l’espoir en début de deuxième mi-temps lors du huitième de finale à Thomond Park. Il avait ensuite réussi un fantastique numéro de funambule sur son aile pour servir sur un plateau Antoine Dupont. Un petit jeu de jambes pour un tchik-tchak d’anthologie entré dans la légende du Stade toulousain et de la Coupe d’Europe. La victime de l’époque s’appelait JJ Hanrahan. Cette fois-ci, c’est l’ailier Simon Zebo qui n’a pu rien faire sur le changement d’appuis de la fusée toulousaine.

Lebel pouvait terminer ce coup de génie en solitaire. Cet éclair bienvenu permettait aux Toulousains d’inscrire leurs premiers points de la seconde période à la 67e minute alors que les Rouge et Noir comptaient dix points de retard et qu’ils venaient par deux fois d’être refoulés devant la ligne d’en-but irlandaise.

Lebel remet les pendules à l'heure

La défense du Munster était en train de gagner ce match, notamment par la qualité de ses contests dans le jeu au sol, Matthis Lebel a fait parler la poudre. Il est venu rappeler que le Stade toulousain pouvait marquer malgré les vents contraires, à l’image de cet essai marqué en première main sur une touche à quarante mètres. Peato Mauvaka, auteur d’une très belle entrée en jeu, se retrouvait avec le ballon en main comme premier attaquant et il réussissait une magnifique chistera pour lancer Lebel à son intérieur. C’était le deuxième essai de la soirée de l’ailier formé à Lombez-Samatan, lui qui était déjà à la conclusion d’un beau mouvement de son équipe à la 25e minute, placé sur orbite par un Thomas Ramos des grands soirs. Matthis Lebel n’avait pas encore réussi de doublé cette saison, lui qui connaissait des difficultés à franchir la ligne ces derniers mois puisqu’il n’avait marqué que trois essais cette saison.

La réussite de la saison dernière (quinze essais en Top 14 et Coupe d’Europe, deuxième meilleur marqueur du championnat) semblait le fuir avant ce déplacement à Dublin, lui qui n’avait plus marqué depuis le 19 février et un déplacement à Pau où le Stade avait évolué en double supériorité numérique. Matthis Lebel a remis les pendules à l’heure face au Munster, d’autant plus qu’il aurait pu marquer un triplé sur une situation favorable en début de rencontre mais le troisième ligne Thibauld Flament n’avait pas vraiment su optimiser ce deux contre un sur la première grande offensive toulousaine.