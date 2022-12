Racing 92 - Leinster

Pour lancer sa campagne européenne, le Racing 92 commence par un gros morceau. Face au Leinster, les Franciliens devront réaliser une prestation exceptionnelle pour repartir avec la victoire. Invaincus lors des neuf premières journées d'United Rugby Championship (URC), les Irlandais sont tout simplement intouchables en ce début de saison. Et pour y faire face, Laurent Travers et son staff devraient relancer les cadres des Ciel et Blanc laissés au repos la semaine dernière, à l'instar de Finn Russell, Cameron Woki ou encore Camille Chat. Mais même avec leurs internationaux sur le terrain, les Racingmen sont loin d'être favoris.

Notre pronostic : victoire du Leinster

Gloucester - Bordeaux

En crise depuis maintenant plusieurs semaines, malgré la victoire bonifiée du week-end dernier contre Brive, l'UBB se déplace à Gloucester ce samedi (16h15). Un énorme défi pour les Bordelais, qui feront face à une équipe en pleine confiance, actuellement quatrième de Premiership. En grande forme ces dernières semaines, l'argentin Santiago Carreras a glissé à l'ouverture en raison de l'absence d'Adam Hastings et enchaîne les bonnes performances. Une nouvelle loin d'être rassurante pour les Bordelais, qui eux voyageront en Angleterre sans plusieurs cadres. En vacances, Matthieu Jalibert et Ben Tameifuna seront absents, tout comme Jefferson Poirot, Jandre Marais Jean-Baptiste Dubié et Madosh Tambwe, tous laissés au repos. De mauvais augure pour l'UBB.

Notre pronostic : victoire de Gloucester

Bulls - Lyon

Ce week-end le Lou rentrera dans l'histoire du rugby français, et ce, quelque soit le résultat de la rencontre face aux Bulls. Pour la première fois, un club français se rendra en Afrique du Sud pour défier une franchise. Un immense défi pour les hommes de Xavier Garbajosa, qui rencontreront les finalistes malheureux de la dernière édition de l'URC. Entrainés par Jack White, l'ancien sélectionneur des Springboks et de Montpellier, les Bulls sont sur une série de quatre victoires consécutives, dont trois à domicile. Et lors de ces dernières rencontres, ils n'ont jamais inscrit moins de quarante points. En bref, le voyage des Lyonnais à Pretoria pourrait vite tourner à la faveur des locaux.

Notre pronostic : victoire des Bulls

Castres - Exeter

Invaincu en Top 14 à domicile depuis désormais 27 matchs, le Castres Olympique accueille Exeter samedi soir à Pierre-Fabre. Une rencontre qui pourrait bien se solder par une défaite pour les Tarnais, la première depuis le 22 décembre 2020 et la venue de Brive. Laissé au repos, Urdapilleta devrait être remplacé par Louis Le Brun et, à la surprise générale, Rory Kockott fera partie du groupe castrais. Motif de réjouissance pour le CO, les Chiefs d'Exeter arrivent à Pierre-Fabre diminués. Le demi de mêlée Stu Townsend et le centre Ollie Devoto, tous deux blessés, seront absents, comme Harvey Skinner, Ian Whitten et Richard Capstick. Dans ce contexte, il y a fort à parier que la rencontre sera indécise.

Notre pronostic : victoire d'Exeter

London Irish - Montpellier

Pour débuter la Champions Cup, les Montpelliérains se rendent à Londres pour défier les London Irish. Une rencontre à la portée des joueurs de Philippe Saint-André, qui débarquent en Angleterre avec un effectif plus que compétitif. Avec Zach Mercer, Cobus Reinach ou encore Ceorge Bridge titulaires, les champions de France ne cachent pas leurs intentions. Du côté des Londoniens, le moral n'est pas au beau fixe. Après quatre défaites de suite, les London Irish ont mis fin à leur spirale négative en s'imposant face à Newcastle la semaine dernière. Pour le moment neuvièmes de Premiership, les Exilés de Londres pourraient bien s'incliner une nouvelle fois face au MHR.

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Clermont - Stormers

Dans le dur ces dernières semaines, les Asémistes reçoivent les Stormers au Marcel-Michelin. Vainqueurs de l'United Rugby Championship, les Sud-Africains ont lancé cette nouvelle saison sur les mêmes standards que l'exercice précédent. Déterminés à remporter un deuxième trophée cette année, plusieurs joueurs seront cependant absents pour le déplacement en Auvergne, à l'image de Frans Malherbe, Marvin Orie et Evan Roos. Mais d'autres joueurs, comme Steven Kitschoff et Damien Willemse signeront eux leur retour. Face à un tel effectif, la marche semble trop haute pour les Clermontois.

Notre pronostic : victoire des Stormers

La Rochelle - Northampton

Pour leur entrée en lice, les champions d'Europe en titre défieront Northampton à Marcel-Deflandre. Une entrée en matière à la portée des Rochelais, qui auront à cœur de se rattraper après la défaite concédée au Stade français dimanche dernier. Avec leurs cadres, les Maritimes devront s'imposer face à Northampton pour se rassurer, et ce, même si l'équipe anglaise compte dans ses rangs certaines pépites, à l'image de Finn Smith (2à ans) et Alex Coles (23 ans), respectivement demi d'ouverture et flanker. Devant son public, le club à la caravelle devrait empocher la victoire.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Munster - Toulouse

Dimanche (16h15), Toulouse se rend au Munster, pour une affiche qui n'est sans aucun doute le choc de cette première journée. Désormais classique de la coupe d'Europe, cette rencontre nous réserve à coup sûr de nombreuses surprises. Pour rappel, l'année dernière, Toulouse était sorti vainqueur de cette confrontation à l'issue d'une séance de tirs aux buts mémorable. Dans un Thomond Park plein à craquer, les Toulousains pourront s'appuyer sur leurs internationaux pour tenter de ramener un résultat. Mais face au Munster et à la Red Army, rien n'est garanti.

Notre pronostic : victoire de Toulouse