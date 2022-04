Vous avez joué 8 à Castres, vous jouez 8 samedi, ça faisait un bout de temps que vous aviez pas joué à ce poste, faut-il un petit moment d'adaptation ?

Oui ça fait un moment mais c'est un poste auquel j'ai pas mal joué plus jeune. Après, j'aime bien la nouveauté donc repasser 8 c'est plaisant pour moi. Forcément, il y a un petit temps d'adaptation mais le rôle n'est pas si différent que ça et je vais tâcher de remplir mon rôle comme il se doit.

En plus en face, vous avez un homologue assez costaud...

Pour le coup je suis tombé face à un client (rire), c'est vrai que Vermeulen leur apporte énormément de solidité offensive et défensive. C'est un joueur important de leur système et il faudra vraiment le remettre en question demain, si on veut pouvoir l'emporter.

Duane Vermeulen (Ulster)Icon Sport

Qu'est-ce que vous avez retenu de cette équipe de l'Ulster, qui a réalisé une phase de poule parfaite (4 victoires sur 4) ?

C'est une équipe solide, ça on le sait. C'est une équipe joueuse qui aime tenir le ballon et imposer de longues séquences avec de longs temps de jeu donc je pense qu'ils voudront nous défier sur ce terrain là. Sachant qu'on sort d'un match de Top 14 avec un rythme assez faible, il faudra qu'on réponde présent d'entrée de jeu. L'an dernier, quand on les a affronté, ils étaient un peu moins fournis. Cette année, l'équipe s'est grandement densifiée et ils se déplacent avec leur équipe-type donc ça représente un vrai gros test pour nous.

On vous annonce parmis les favoris avec le Leinster notamment, mais c'est quand même une équipe habituée de cette compétition donc il faudra pas tomber dans ce piège...

Bien sûr, c'est une équipe qui est très souvent en phase finale et très dure à manoeuvrer, donc c'est pas pour rien qu'ils sont allés gagner à Clermont. Maintenant, à nous d'être vigilants, de les respecter et de jouer comme on sait le faire.

Champions Cup - Billy Burns (Ulster) plaqué par Jean-Pascal Barraque (Clermont).Icon Sport

C'est le début du format aller-retour en Coupe d'europe, qu'est-ce que vous en pensez ?

C'est particulier, les phases finales n'ont pas la même saveur quand c'est une confrontation directe. Après, ça nous permet de jouer un match à domicile au Stadium et c'est aussi bénéfique pour nos supporters. Le fait de recevoir en premier, on dit souvent que c'est un désavantage mais ça peut permettre aussi de leur mettre la pression chez eux, si on fait un bon résultat demain.

Dans l'histoire de la Coupe d'europe, ça a toujours été des matchs à part ici au Stadium, ça donne une énergie supplémentaire ?

C'est un stade qui fait 30 000 places, donc forcément l'engouement est différent. C'est toujours des matchs avec beaucoup d'enjeux, on adore jouer ici. Après, c'est sûr que la défaite frustrante face au Stade français (28-29) a un peu terni notre image dans ce stade. On est très heureux de retrouver le Stadium et on a à coeur de nous rattraper demain.

Propos recueillis par Julien SOURNIES