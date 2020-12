Annulation de Toulouse-Exeter imminente, plusieurs cas de Covid chez les Anglais

Selon plusieurs sources concordantes, les joueurs d'Exeter ne se seraient pas entraînés ce mercredi et pourraient compter une quinzaine de cas positifs dans leurs rangs. Des réunions sont actuellement en cours, notamment du côté de l'EPCR, organisateur des compétitions européennes. Par conséquent, la venue des Anglais à Toulouse est plus qu'incertaine et l'EPCR doit rapidement trancher la question, comme elle l'avait fait la semaine dernière pour la rencontre Dragons-Wasps, qui avait pu se tenir malgré la détection dans la semaine de deux cas positif parmi les joueurs et le staff des Dragons. Les Wasps se sont imposés 24-8 à Newport, au pays de Galles.

Toujours selon nos informations, la décision va être prise dès ce mercredi après-midi et tout porte à croire que le match va être annulé. L'officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures.