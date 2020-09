Lancement en touche parfait et point de fixation par Barritt au centre du terrain. Alex Goode lance son numéro 13 Taylor qui résiste à un double plaquage et passe après contact à son ouvreur. Ce dernier met les gaz, feinte la passe pour son ailier et termine derrière la ligne malgré le retour de l'arrière du Leinster. Le score passe à 3-20 avant la transformation, réussie par devinez qui... Goode lui-même. Un sacré coup au moral des Irlandais juste avant la mi-temps.